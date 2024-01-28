12星座一周運勢／水瓶有貴人運「等提拔」　天秤、雙魚閃戀脫單

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本周運勢重點，感情。
這周有好機會、有能見度、有人注目，或有好消息傳來，若有不順先轉移注意力吧！工作上有更好的機會；感情上有人對你很有興趣。
🟡金牛座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周容易卡卡的、或沒那麼順暢，若有談好的事容易半路喊卡。工作上目前有點卡；感情上對方很有誠意。
🟡雙子座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周最宜主動一點，否則小心對方有點猶豫喔！工作上要拿出魄力、一鼓作氣；感情上主動一點有機會。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，日常、工作。
這周若想要什麼會有點困難，而且要等比較久一點。工作上呈現放棄狀態；感情上你的桃花容易沒下文。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作。
這周容易敲好的事被你取消，或是不想要，有點太隨心所欲了喔。工作上需要多點動力；感情上對方蠻積極的！
🟡處女座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周各種機會都有只是你可能不感興趣，或是不是你的類型。工作上需要埋頭苦幹；感情上有很有誠意及喜歡你的類型桃花。
🟡天秤座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周容易在最後關頭沒了，比方說工作方面、感情方面。工作上需要成熟一點，不能陷在自我感覺；感情上有閃戀的機會。
🟡天蠍座
本周運勢重點，工作。
這周好運容易消失，會突然的失去什麼。工作上小心案子談沒了；感情上對方會突然冷靜或採煞車。
🟡射手座
本周運勢重點，工作。
這周在緊要時刻容易破局，或有障礙，需要多留意一下囉！工作上有點障礙；感情上離脫單還需要多努力。
🟡摩羯座
本周運勢重點，感情、工作。
這周容易卡住或找不到方向感，但各個方面都不錯。工作上有點迷失；感情上二選一有點困難。
🟡水瓶座
本周運勢重點，日常。
這周有貴人運，自己一時半刻也做不了什麼。工作上有機會被提拔；感情上對方對你不錯。
🟡雙魚座
本周運勢重點，感情、日常。
這周容易有好事發生，比方說，戀情，工作上的機會。工作上意外找到好機會；感情上傾聽直覺就會迅速脫單。
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