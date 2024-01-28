謝淑薇奪大滿貫第8座金盃！爸爸謝子龍賭一切「栽培網壇謝家班」

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謝子龍為了一圓大滿貫夢想，義無反顧投入所有一切，甚至包括辭去台汽中興號司機工作，把下半生全部賭在網球上。當孩子們成績漸入佳境時，他體認到網球培訓的花費實在太高昂，但仍咬牙苦撐，全家人最慘曾一起睡在5、6坪大的房子內。
為了讓兒女們擁有良好的網球訓練，謝子龍甚至會開著廂型車，帶小孩南北奔波參加訓練，沒錢住宿就直接睡在車上，為了網球夢拚盡全力。而謝子龍最終也成功培育出世界級好手謝淑薇，謝淑薇也不負父親苦心栽培，總是相當力挺謝子龍，謝淑薇還曾為了父親，在2014年仁川亞運、2016年里約奧運上，因謝子龍沒能取得奧運教練證，而與體育署槓上。
謝子龍總是親力親為帶著兒女練習，他曾表示「在台灣小孩子要在網球上闖出一片天，家長扮演很重要的角色；不要以為孩子交給教練就沒事了，父母一定要投入，起碼教練訓練時，父母也要在旁陪伴」。 但鐵血的訓練也曾讓謝淑薇受不了，在2002年打完溫網後，18歲的她負氣離家，到日本北海道打球3年，錯過網球選手的黃金時光，但最終仍回到父親身邊重新培訓。
不幸的是，謝子龍於2023年10月因染上新冠肺炎COVID-19併發肺炎與中風在家中過世，享年70歲。當時謝淑薇就在臉書發文哀悼，文詞中透露出對亡父的思念，她更感性寫下：「如果不是你，我不會是我。」