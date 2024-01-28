T1／卡森斯確定將先離台！台啤雲豹有意願續約　顏行書：要先撐住

中華職棒／統一獅開放春訓豐收！吸引5000位球迷參觀　大賺130萬

▲ 本次統一獅春訓訓練參觀體驗活動，One Day Pass收入40萬，商品銷售近90萬，近5000人進場參觀，整體成效比預期中更佳。（圖／統一獅提供）
▲ 本次統一獅春訓訓練參觀體驗活動，One Day Pass收入40萬，商品銷售近90萬，近5000人進場參觀，整體成效比預期中更佳。（圖／統一獅提供）

記者吳政紘/綜合報導

2024年統一7-ELEVEN獅春訓第一階段訓練，獅隊首度在亞太棒球村成棒副球場舉辦春訓參觀活動，連續四天累計近5000位球迷蒞臨參觀體驗，結合春訓各項專屬體驗活動也推出One Day Pass卡，總計四千張全數銷售一空，連續兩週統一獅選手答謝球迷熱情支持，特別在訓練結束後，分別舉辦統一獅球星擊掌會及簽名會，透過近距離互動答謝球迷進場支持。統一獅表示，本次統一獅春訓訓練參觀體驗活動，One Day Pass收入40萬，商品銷售近90萬，近5000人進場參觀，整體成效比預期中更佳

我是廣告 請繼續往下閱讀
本次春訓體驗活動規劃中，戶外打擊場棒球體驗打擊及守備體驗，成為超人氣關卡，每日從09:00到15:00開放時間，都有球迷持續排隊參加，也成觀看春訓體驗人氣最夯的體驗區。

室內多功能練習場

統一獅春訓參觀體驗活動，最讓球迷驚喜的就是「室內多功能練習場」，連續四天開放春訓行銷活動特別規劃午休時間安排20分鐘，讓One Day Pass能夠入館內參觀，球迷把握難得機會，站上訓練特製投手丘、躺在人工草皮上，拍照打卡，目前亞太棒球村室內練習場堪稱全台除大巨蛋外，最大室內練習場，球迷踏進館內，也都發出讚嘆聲音，也很開心球隊有如此完善的室內訓練基地。

本次春訓開放活動也吸引許多外縣市球迷蒞臨朝聖，今日活動看台上也有來自花蓮獅迷羅大哥，每次統一獅花蓮主場都會到現場為選手加油，這次特別穿著20年前綠色球衣，全家來到亞太棒球村參觀體驗力挺統一獅。

▲本次春訓開放活動也吸引許多外縣市球迷蒞臨朝聖，今日活動看台上也有來自花蓮獅迷羅大哥，每次統一獅花蓮主場都會到現場為選手加油，這次特別穿著20年前綠色球衣，全家來到亞太棒球村參觀體驗力挺統一獅。（圖／統一獅提供）
▲本次春訓開放活動也吸引許多外縣市球迷蒞臨朝聖，今日活動看台上也有來自花蓮獅迷羅大哥，每次統一獅花蓮主場都會到現場為選手加油，這次特別穿著20年前綠色球衣，全家來到亞太棒球村參觀體驗力挺統一獅。（圖／統一獅提供）
陳傑憲出席簽名會

今日統一獅簽名會特別安排隊長陳傑憲、邱智呈及林佳瑋出席，陳傑憲表示：「這四天開放春訓看到這麼多球迷進場觀看，真的很感動，也是我們場上努力最大的動力，謝謝球團舉辦活動讓我們可以用行動答謝球迷，也希望今年例行賽大家能多多進場，我們會透過春訓做好準備，很期待新的賽季開始，用好表現答謝球迷」。亞太棒球村成棒副球場及室內練習場之間，球團透過動線管制，讓球員和球迷之間能夠維持良好秩序，但球迷為了能夠近距離和選手互動，移動過程中彷彿走在星光大道上，新秀林佳緯表示：「當從球場走出來時，第一次看到這麼多球迷有點嚇到，走在前往室內打擊場，心情超緊張，不敢直視球迷。」

▲今日統一獅簽名會特別安排隊長陳傑憲、邱智呈及林佳瑋出席，陳傑憲表示：「這四天開放春訓看到這麼多球迷進場觀看，真的很感動，也是我們場上努力最大的動力，謝謝球團舉辦活動讓我們可以用行動答謝球迷（圖／統一獅提供）
▲今日統一獅簽名會特別安排隊長陳傑憲、邱智呈及林佳瑋出席，陳傑憲表示：「這四天開放春訓看到這麼多球迷進場觀看，真的很感動，也是我們場上努力最大的動力，謝謝球團舉辦活動讓我們可以用行動答謝球迷（圖／統一獅提供）

統一春訓吸引5000人到場

本次統一獅春訓訓練參觀體驗活動，One Day Pass收入40萬，商品銷售近90萬，近5000人進場參觀，整體成效比預期中更佳，統一獅總經理蘇泰安表示：「今年球隊行銷首度嘗試結合租用台南市政府亞太棒球村場地，透過完整的訓練基地空間，結合整體性行銷活動規劃，讓球迷首次來到亞太棒球村成棒副球場能夠全新不一的體驗，結合不同主題的規劃，讓民眾感受對於新球場的期待。連續兩週的舉辦，行銷團隊也持續蒐集球迷各項體驗的回饋意見，成為獅隊未來再次舉辦活動的各項參考，這幾天也感受到球迷的熱情，對於新球季的期待，我們也會更努力，期待今年統一獅35年里程碑，再拿一座總冠軍。」

▲亞太棒球村成棒副球場及室內練習場之間，球團透過動線管制，讓球員和球迷之間能夠維持良好秩序，但球迷為了能夠近距離和選手互動，移動過程中彷彿走在星光大道上，新秀林佳緯表示：「當從球場走出來時，第一次看到這麼多球迷有點嚇到，走在前往室內打擊場，心情超緊張，不敢直視球迷。」（圖／統一獅提供）
▲亞太棒球村成棒副球場及室內練習場之間，球團透過動線管制，讓球員和球迷之間能夠維持良好秩序，但球迷為了能夠近距離和選手互動，移動過程中彷彿走在星光大道上，新秀林佳緯表示：「當從球場走出來時，第一次看到這麼多球迷有點嚇到，走在前往室內打擊場，心情超緊張，不敢直視球迷。」（圖／統一獅提供）

中華職棒／味全龍對「鄉長」陳禹勳有興趣　領隊證實正在討論中

中華職棒／富邦楊瑞承退休！史上首位補償轉隊球員　發文感謝支持

中華職棒／中信兄弟江坤宇當兵12天退役！曬光頭照　被隊友取法號

中華職棒／大巨蛋比賽有譜！富邦悍將評估可能性　但新莊仍是主場

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞