中華職棒／統一獅開放春訓豐收！吸引5000位球迷參觀　大賺130萬

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室內多功能練習場
統一獅春訓參觀體驗活動，最讓球迷驚喜的就是「室內多功能練習場」，連續四天開放春訓行銷活動特別規劃午休時間安排20分鐘，讓One Day Pass能夠入館內參觀，球迷把握難得機會，站上訓練特製投手丘、躺在人工草皮上，拍照打卡，目前亞太棒球村室內練習場堪稱全台除大巨蛋外，最大室內練習場，球迷踏進館內，也都發出讚嘆聲音，也很開心球隊有如此完善的室內訓練基地。
本次春訓開放活動也吸引許多外縣市球迷蒞臨朝聖，今日活動看台上也有來自花蓮獅迷羅大哥，每次統一獅花蓮主場都會到現場為選手加油，這次特別穿著20年前綠色球衣，全家來到亞太棒球村參觀體驗力挺統一獅。
陳傑憲出席簽名會
今日統一獅簽名會特別安排隊長陳傑憲、邱智呈及林佳瑋出席，陳傑憲表示：「這四天開放春訓看到這麼多球迷進場觀看，真的很感動，也是我們場上努力最大的動力，謝謝球團舉辦活動讓我們可以用行動答謝球迷，也希望今年例行賽大家能多多進場，我們會透過春訓做好準備，很期待新的賽季開始，用好表現答謝球迷」。亞太棒球村成棒副球場及室內練習場之間，球團透過動線管制，讓球員和球迷之間能夠維持良好秩序，但球迷為了能夠近距離和選手互動，移動過程中彷彿走在星光大道上，新秀林佳緯表示：「當從球場走出來時，第一次看到這麼多球迷有點嚇到，走在前往室內打擊場，心情超緊張，不敢直視球迷。」
統一春訓吸引5000人到場
本次統一獅春訓訓練參觀體驗活動，One Day Pass收入40萬，商品銷售近90萬，近5000人進場參觀，整體成效比預期中更佳，統一獅總經理蘇泰安表示：「今年球隊行銷首度嘗試結合租用台南市政府亞太棒球村場地，透過完整的訓練基地空間，結合整體性行銷活動規劃，讓球迷首次來到亞太棒球村成棒副球場能夠全新不一的體驗，結合不同主題的規劃，讓民眾感受對於新球場的期待。連續兩週的舉辦，行銷團隊也持續蒐集球迷各項體驗的回饋意見，成為獅隊未來再次舉辦活動的各項參考，這幾天也感受到球迷的熱情，對於新球季的期待，我們也會更努力，期待今年統一獅35年里程碑，再拿一座總冠軍。」