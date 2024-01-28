民眾黨團將與韓江配閉門會談惹議 柯文哲：堅持全公開就是走過場
2月1日新國會就職將進行立法院長選舉，代表國民黨角逐立院龍頭的韓國瑜、江啟臣明早9時將到民眾黨黨團進行拜會，但拜會會議期間不公開，引發部分質疑的聲浪。對此，民眾黨團表示，公開透明是黨團本來的主張，但基於對來訪客人的尊重，是否公開拜會過程尊中韓、江兩人決定。而民眾黨黨主席柯文哲則說，尊重客人選擇。
記者邱新博／台北報導
民眾黨團指出，公開透明本是民眾黨向來之主張，惟本於對來訪客人之尊重，促進意見之充分交流，就是否全程公開拜會之過程，民眾黨團尊重韓國瑜與江啟臣兩位委員之決定。
民眾黨團說明，本黨團辦公室主任此前已與韓國瑜委員辦公室聯繫確認，韓國瑜委員辦公室回覆維持原定不公開會談之形式。
今天在高雄參加感恩餐會的柯文哲受訪時表示，「還是會尊重客人的意見，我是主張說談完以後再出來開記者會；但是如果客人要從頭到尾公開，那我們也尊重他的選擇，如果那樣我就知道他們就是來過場。」
至於被媒體問及是否會參加，柯文哲說，他明天的行程一個禮拜前就排好了，他尊重黨團的自主性，「因為畢竟是那八個要進去投票，所以他們大概聽完他們經過的民主程序，只是我們會確保團進團出。」