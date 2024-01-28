林莎、元元更衣室自拍瘋傳！兩女只穿內衣 其中一人否認：不是我
元元（吳婕安）擁有日系童顏、32E魔鬼身材，原本是小有名氣的直播主，2018年受邀錄製節目《綜藝玩很大》、《國光幫幫忙》打開知名度，受封「新宅男女神」、「呆萌系教主」，並發行多本性感寫真集。元元日前在粉專公開一組和閨密林莎的私密照，兩人疑似在更衣室，且只單穿內衣，讓林莎急喊：「這不是我！」
記者楊穎軒／綜合報導
曝光的照片，元元穿黑色蕾絲滾邊Bra，狹長事業線令人難以忽視，林莎著膚色款式，32D飽滿上圍一覽無餘，雙姝看似在換衣服時自拍留念，完妝後的笑容清甜迷人，殺傷力極大，另以四宮格畫面呈現，展現誠意，福利給得大方。
元元在配文放上一黑一粉紅的愛心符號，代表與林莎深厚的姐妹情，貼文一發布，林莎似乎很害羞，留言：「這不4（是）我！」網友群起躁動，「真的不要突然給我這樣餒...我的鼻血...」元元回覆：「我也覺得很突然...」其他人情緒激動，「好香」、「我都不冷了！兩倍的開心」、「波濤洶湧」、「久違的合體」！
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