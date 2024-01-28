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謝淑薇里約奧運退賽最爭議！詹謝恩怨情仇一次看　比宮鬥劇還精彩

▲謝淑薇在澳網女雙、混雙勇奪雙料冠軍，成為台灣之光，但她的生涯與「詹家」的恩怨情仇，堪稱是網壇宮鬥劇。（圖／美聯社／達志影像）
▲謝淑薇在澳網女雙、混雙勇奪雙料冠軍，成為台灣之光，但她的生涯與「詹家」的恩怨情仇，堪稱是網壇宮鬥劇。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

謝淑薇與詹家之間恩怨情仇是台灣網球界長期以來的話題與焦點，從國家補助款項的爭議，到國際賽事中的教練選擇和國手選拔等問題，謝淑薇與詹詠然之間累積了許多恩怨。每當兩人在球場上相遇，焦點往往不僅僅是她們的球技，更多的是「詹謝」兩家之間過去的恩恩怨怨，兩人之間的恩怨情仇錄還被外媒以「宮鬥」來形容。

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詹詠然和謝淑薇兩位球員的成長背景同樣充滿著挑戰，也都由父親訓練出來，「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴是921大地震的受災戶，而謝淑薇的家庭也曾經歷過經濟困難，甚至需要借錢參賽，雖然兩家人都是台灣網壇的驕傲，但彼此卻是爭端不斷。

這段恩怨的起點可以追溯到2006年的杜哈亞運，當年中華女網隊打下隊史第二面亞運團體金牌，那時成員為詹謹瑋、莊佳容、謝淑薇、詹詠然，謝淑薇在2014年曾主動向詹詠然示好，希望成為雙打搭檔，但被詹詠然拒絕，謝、詹兩人關係再度到達冰點。

2016年，謝淑薇的父親謝子龍在臉書上發文，指責選訓委員會的不公平，認為他們偏袒詹詠然。此外，謝淑薇本人也對於國家隊選拔和資源分配表示了強烈的不滿，特別是在奧運選拔過程中的爭議，她認為自己受到了不公正的對待。

▲由謝淑薇、詹詠然、莊佳容、詹謹瑋「四大金釵」奪下杜哈亞運台灣女子網球首金。（圖／美聯社／達志影像）
▲由謝淑薇、詹詠然、莊佳容、詹謹瑋「四大金釵」奪下杜哈亞運台灣女子網球首金。（圖／美聯社／達志影像）
1. 2016年里約奧運退賽爭議

2016年里約奧運網協依排名高低分配教練名額，詹家姊妹因雙打排名高獲得女子組教練名額，引起謝淑薇不滿，謝淑薇表示，她因為排名問題多次在重要賽事中受到不公平對待。謝淑薇批評選訓委員會制度不公，指出自己在雙打排名第一，但只能參加單打，謝淑薇的父親謝子龍批評選訓委員會偏袒詹詠然，破壞制度公正性。

謝淑薇對於網協決定感到不滿，之後多次協商未果，最終宣布奧運退賽，引起極大風波。

2. 2017年台北世大運詹詠然混雙退賽爭議

詹詠然在2017年台北世大運期間，因中暑而棄賽混雙，其中她的搭檔是謝淑薇的弟弟謝政鵬。謝淑薇對此表示不滿，質疑詹詠然刻意罷賽。謝淑薇提到，即使謝政鵬前一天在醫院，他仍準備出戰，暗示詹詠然中暑的說法不成立。

▲2017年台北世大運網球混雙詹詠然退賽。（圖／記者陳明安攝，2017.08.28）
▲2017年台北世大運網球混雙詹詠然退賽。（圖／記者陳明安攝，2017.08.28）
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