謝淑薇里約奧運退賽最爭議！詹謝恩怨情仇一次看　比宮鬥劇還精彩

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這段恩怨的起點可以追溯到2006年的杜哈亞運，當年中華女網隊打下隊史第二面亞運團體金牌，那時成員為詹謹瑋、莊佳容、謝淑薇、詹詠然，謝淑薇在2014年曾主動向詹詠然示好，希望成為雙打搭檔，但被詹詠然拒絕，謝、詹兩人關係再度到達冰點。
2016年，謝淑薇的父親謝子龍在臉書上發文，指責選訓委員會的不公平，認為他們偏袒詹詠然。此外，謝淑薇本人也對於國家隊選拔和資源分配表示了強烈的不滿，特別是在奧運選拔過程中的爭議，她認為自己受到了不公正的對待。
1. 2016年里約奧運退賽爭議
2016年里約奧運網協依排名高低分配教練名額，詹家姊妹因雙打排名高獲得女子組教練名額，引起謝淑薇不滿，謝淑薇表示，她因為排名問題多次在重要賽事中受到不公平對待。謝淑薇批評選訓委員會制度不公，指出自己在雙打排名第一，但只能參加單打，謝淑薇的父親謝子龍批評選訓委員會偏袒詹詠然，破壞制度公正性。
謝淑薇對於網協決定感到不滿，之後多次協商未果，最終宣布奧運退賽，引起極大風波。
2. 2017年台北世大運詹詠然混雙退賽爭議
詹詠然在2017年台北世大運期間，因中暑而棄賽混雙，其中她的搭檔是謝淑薇的弟弟謝政鵬。謝淑薇對此表示不滿，質疑詹詠然刻意罷賽。謝淑薇提到，即使謝政鵬前一天在醫院，他仍準備出戰，暗示詹詠然中暑的說法不成立。
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