謝淑薇奪第8座大滿貫冠軍！世界排名將升第2　生涯累積獎金破3億

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38歲的謝淑薇網球生涯共與5位不同搭檔，拿下過8座大滿貫冠軍，可說是網球場上的「百搭女王」，她從2013年與對岸好手彭帥搭擋，拿下首座大滿貫金盃開始，至今共獲得4座溫網女雙、2座法網、2座澳網等8項冠軍紀錄。
🟡2013年溫網（女雙）
中國除了名將李娜外，彭帥可說是最知名的網球選手，她和謝淑薇在2009年首度搭檔攜曾打入澳網8強、法網4強，並在2013年闖入溫布頓網球錦標賽爽打冠軍賽，最終以以7:6、6:1拿下生涯首座溫網女雙冠軍，也是台灣網壇第一座大滿貫金盃。
🟡2014年法網（女雙）
2014年6月8日，「海峽組合」謝淑薇和彭帥挺進法網女雙冠軍戰，並以6:4、 6:1，再度直落二打敗義大利組合，拿下第2座大滿貫金盃，當時謝淑薇也重返女雙世界第一。
🟡2019年溫網
2019年7月14日，謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃以6:2、6:4直落二擊敗對手，捧起溫網女雙金盃，拿下個人第3座大滿貫賽冠軍。
🟡2021年 溫網（女雙）
溫網在202年因疫情停辦，2021年謝淑薇與梅丹斯搭當，叩關溫網女雙連霸，最終以3:6、7:5、9:7，鏖戰2小時30分鐘後拿下個人第4座大滿貫賽冠軍。
🟡2023年法網（女雙）
謝淑薇因傷休養18個月後，回歸就與中國小將王欣瑜搭擋，挑戰法網女雙，雖然首盤1:6落敗，但後續穩住陣腳，接連以7:6、6:1拿下大分，勇奪個人第5座大滿貫賽冠軍。
🟡2023年溫網（女雙）
謝淑薇以排名保護搭檔方式，再次與捷克的史翠可娃合拍，並以7:5、6:4，直落二擊敗梅丹斯在內的澳洲、比利時組合，拿下個人第6座大滿貫賽冠軍。
🟡2024年澳網（混雙）
本屆澳網之前，世界排名第6的謝淑薇在過去的24次大滿貫混雙比賽中從未進入過決賽，而搭擋世界排名第17的 Zielinski 更是從未在大滿貫賽混雙贏球，不過兩人首度合拍出擊一路高歌猛進直接奪冠。個人第7座大滿貫賽冠軍到手。
🟡2024年澳網（女雙）
2024年1月28日，謝淑薇與比利時老搭檔梅丹斯搭配，以直落二擊敗「烏拉組合」烏克蘭 Lyudmyla Kichenok／拉脫維亞Jelena Ostapenko組合，勇奪生涯第8座大滿貫冠軍，讓謝淑薇在大滿貫賽事決賽上勝率9成，包含今日9次決賽中，僅吞下1敗，生涯大滿貫賽事冠軍累計8座。
搜集冠軍狂掏金 生涯賽事獎金共計1098萬美元
據WTA（Women‘s Tennis Association，女子職業網球協會）官網記載，謝淑薇目前世界排名為雙打第6名，生涯歷史排名最高為雙打第1名，累積獎金來到1098萬3445美元，此次澳網結束後，待官方確認後，世界排名將來到第2，僅次於搭擋梅丹斯，而生涯累計獎金也將突破1100萬美元。