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澳網／謝淑薇38歲仍是「百搭」天后！球評讚：陰柔球路令對手抓狂

▲38歲的謝淑薇仍舊能夠單屆大滿貫獨拿2冠，其陰柔球路讓對手難以招架，球路極具創造力。（圖／美聯社／達志影像）
▲38歲的謝淑薇仍舊能夠單屆大滿貫獨拿2冠，其陰柔球路讓對手難以招架，球路極具創造力。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

台灣網球名將謝淑薇在2024年澳洲網球公開賽分別和Elise Mertens及Jan Zielinski拿下混雙和女雙的冠軍，成為本屆賽事的最大贏家。以謝淑薇的年紀以及瘦弱的身材，是如何做到能和多位不同的搭檔登上領獎台，一直是讓許多球迷驚嘆的疑問。對此前FOX體育台網球球評許乃仁點出謝淑薇的陰柔球路讓對手難以應對，因此能夠克敵制勝；而中國大陸球評許暘則曾讚對方的球路充滿想像力。

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謝淑薇今年已經38歲，能以這個年紀持續在競爭力極強的大滿貫賽場上，並且單屆拿下兩座冠軍，屬實相當不容易。這不僅代表他的身體素質保持出色，也和她「以柔克剛」的技術型打法有關。

與當今女子網壇流行的「強力網球」式的底線抽球較量不同，謝淑薇打法中有很多不同的元素，切球、放短、半截擊，甚至是借力使力、讓人意想不到的變線，都讓對手難以應對。這也讓對手面對她時總會防不勝防，非常難以去猜測球路變化。

謝淑薇以柔克剛　許乃仁：「陰柔球路經常令對手抓狂」

▲澳網謝淑薇直落二擊敗「烏拉組合」勇奪女雙冠軍，榮獲「雙料冠軍」，收穫大滿貫第8冠。（圖／美聯社／達志影像）　
▲謝淑薇陰柔的打法常常讓她的對手難以摸清球路，造成回擊上的失誤。（圖／美聯社／達志影像）　
綜觀本場比賽變化，知名球評許乃仁在評論時表示，「今年在賽會一直處在良好狀態和手感的淑薇從對手Ostapenko發球第一分的網前截擊直接得分已經做了一個明確的宣示。同時，淑薇在底線虛虛實實的陰柔手感讓習慣做重砲攻擊的對手很難適應和借力、觸球時發生不少失誤。就連前幾場開局時都有些慢熱的Elise（Mertens）今天也有不錯的開始。」

許乃仁稱，謝淑薇的陰柔球路「經常令對手抓狂」，同時她又能在搭檔出現起伏的情況下馬上跳出來接管比賽，以一記又一記的網前「神之截擊」化解危機，經常令對手猜不到她的心思，展現老將價值。

「來到生涯這階段，淑薇仍然持續自在而巧妙的揮舞著手中的魔杖，在世界大滿貫的最高殿堂盡情的享受比賽，觀看淑薇這兩週的表現is really fun ! 2024澳網的淑薇真的非常令人難忘。也祝福這位台灣的網球傳奇在未來能夠有更多的精彩表現；帶給球迷更多的驚喜與感動。」許乃仁如此寫道。

謝淑薇是雙打界的奇才　擊球極具想像力、還很少受傷

▲台灣網球名將謝淑薇與波蘭好手Jan Zielinski生涯首度合作，攜手奪得澳網混雙冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲謝淑薇擊球極度具有想像力，而且極少受傷，中國《央視》球評許暘稱讚她是「雙打界的奇才」。（圖／美聯社／達志影像）
中國大陸《央視》球評許暘則表示，謝淑薇生涯已經拿下8座大滿貫，本屆澳網2冠，毫無疑問是本屆賽事的最大贏家，稱讚她是「雙打界的奇才」，不但擊球極具想像力，而且還很少受傷。

「她的自我控制非常另類，是網前技術名副其實的佼佼者，女子無出其右，從來無懼對手打向自己的暴力擊球，十個決賽能贏九個。」許暘如此表示，「所以，我特別喜歡看她打球，每次經過賽場時只要有她，哪怕只有一點點時間我都會停下來看，那些不可思議的擊球讓我覺得快樂也給了我更多的靈感，在這個以力量和速度為手段的叢林裡，她是一種極為特別的存在，像是精靈一般。」

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