「1面相」專吸渣男！圓眼睛、高窄鼻女生小心　長這樣容易當小三

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簡少年在YouTube節目「不負責任面相學」中，邀請一位常遇到渣男的女生。簡少年發現，氣質在這方面起著決定性作用。外觀艷麗、帶有慵懶氣質的龐克風格女生，正是吸引渣男的類型。
另一位看似清新、乾淨、像是發光的女生，則給人一種難以接近的印象，渣男通常不會靠近這樣的人。因為渣男傾向於尋找看似好玩的對象，如果一個人看起來很認真，渣男就不太可能接近，因為渣男也在意「機會成本」。
妝容定緣分：五彩吸渣男，純樸迎真愛
簡少年指出，除了氣質外，「妝容」對於吸引伴侶類型有重大影響。像是五彩繽紛的髮色和妝容，這樣的打扮可能給人一種還不想進入穩定關係、想要享受玩樂的印象，從而吸引到渣男。
簡少年建議改變妝容，例如簡化髮色和臉部妝容，讓外觀看起來更乾淨、純樸。因為妝容不僅是美觀的問題，它還可能導致被誤解，從而吸引不適合的對象。
面相定愛緣：圓眼易遇渣，尖巴易當小三
某些面相特徵的女生更容易遇到渣男。簡少年指出，圓形眼睛的女生，因為給人一種天真的印象，更易吸引渣男。另外，如果女生的鼻子又高又窄，這也是一個吸引渣男的特徵，因為這種面相給人一種容易被保護和好欺負的感覺。
根據面相學，這樣的女生可能肝膽、腸胃不佳，氣質上顯得較弱。簡少年甚至指出，如果這些特徵與尖窄的下巴結合，那麼這樣的面相很容易成為「小三」。因此，他建議想要避免吸引渣男的女生，可以嘗試改變自己的面相，比如讓眼睛看起來不那麼圓，臉型相對寬一些，這樣就可能降低遇到渣男的機率。
改變外貌，改善吸引渣男體質
簡少年進一步指出，某些特定的面相特徵也可能影響一個人吸引伴侶的類型。他提到，如果有「臥蠶發紫」或眼眶呈現紫色、粉紅色，類似熊貓眼的人，可能更容易吸引不良的愛情經歷。即使這可能是由於鼻過敏等健康問題造成，建議在化妝時盡量遮蓋這些黑眼圈，並改善身體狀況以減少這種特徵的明顯性。
另一方面，簡少年提到，如果有「黑眼珠很小」的特徵，這可能意味著該人膽大且思想偏激，在愛情中容易自視為例外，這可能導致感情生活不順利。對此，他建議使用一些能夠放大黑眼珠的隱形眼鏡，但避免使用過於花哨的款式，因為這可能造成磁場混亂，吸引到同樣混亂的對象。
蒼白臉色，弱氣眼神，吸引渣男
「膚色很蒼白」也容易遇到渣男，這樣的人氣很弱，外加眼神無力，總像沒睡醒，這非常容易吸到渣男，而且不只如此，不管好的壞的都會一起來，原因是散發著一股要被保護的狀態，所以臉色很差的女生，遇到不好男生的概率特別高，就是因為你看起來是可以被欺負的，甚至是可以被玩弄的。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。