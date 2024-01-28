「寬心園」推出個人外帶年菜 一個人也能獨享澎派好料

與林園鄉親喜迎龍年！台灣中油石化事業部舉辦迎新贈春聯活動

▲台灣中油公司石化事業部舉辦迎新年贈春聯活動，由該事業部行政室主任王俊堯(左1)主持。(圖／中油石化事業部提供)
▲台灣中油公司石化事業部舉辦迎新年贈春聯活動，由該事業部行政室主任王俊堯(左1)主持。(圖／中油石化事業部提供)

記者黃守作／高雄報導

台灣中油公司石化事業部於今(28)日上午，在林園區林園夜市，舉辦迎新年贈春聯活動，邀請多位書法老師現場揮毫春聯，分贈給林園鄉親，與鄉親們一同喜迎龍年。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲台灣中油公司石化事業部舉辦迎新年贈春聯活動，林園鄉親踴躍參與索取書法老師的春聯。(圖／中油石化事業部提供)
▲台灣中油公司石化事業部舉辦迎新年贈春聯活動，林園鄉親踴躍參與索取書法老師的春聯。(圖／中油石化事業部提供)
台灣中油石化事業部迎新贈春聯活動，是由該事業部行政室主任王俊堯主持，林園里政會主席洪進財、市議員李雨庭，以及邱于軒服務處主任也到場與民同樂。

中油石化事業部行政室主任王俊堯表示，石化事業部為了與林園鄉親們一同迎接龍年，邀請多位專業的書法老師，舉辦迎新年贈春聯活動。

▲台灣中油公司石化事業部舉辦迎新年贈春聯活動，書法老師在現場揮毫，將春聯送給等候的鄉親。(圖／中油石化事業部提供)
▲台灣中油公司石化事業部舉辦迎新年贈春聯活動，書法老師在現場揮毫，將春聯送給等候的鄉親。(圖／中油石化事業部提供)
由於每位書法老師的揮毫春聯均有其獨特風格，有的如仙露明珠、有的鐵畫銀鉤、也有的宛若美女簪花，在現場也能依鄉親個人需求，對春聯進行量身打造，更加突顯此次迎新年贈春聯活動的獨特與珍貴。

▲台灣中油公司石化事業部舉辦迎新年贈春聯活動，林園鄉親在現場選取中意的春聯。(圖／中油石化事業部提供)
▲台灣中油公司石化事業部舉辦迎新年贈春聯活動，林園鄉親在現場選取中意的春聯。(圖／中油石化事業部提供)
活動一開始，即吸引大批林園鄉親到場響應，人潮絡繹不絕湧入活動現場，而每位書法老師自活動開始，手中的毛筆便沒停下來過、墨水乾了又補，就是為了能盡快將乘載滿腔祝福與心意的春聯送給現場等候的林園鄉親。

活動現場並備有1000份春聯，分別由楊德勝、王苡蘋、盧元得、吳桂猛、王小林、李進宗、劉仲等書法老師書寫，石化事業部行政室主任王俊堯也帶領公關團隊在現場協助民眾領取春聯，與鄉親們一同迎接龍年的到來。
 

關懷弱勢長輩！中油煉製事業部及高雄廠婦女會寒冬送暖

促強化安全整備措施！高雄市政府與勞動部聯檢林園工業區石化廠

警犬靈鼻立大功！保警第三總隊二大隊偵破歇業小吃店栽種大麻

確保高屏區交通暢通！高雄區及高雄市區監理所公布春節公共運輸案

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞