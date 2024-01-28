與林園鄉親喜迎龍年！台灣中油石化事業部舉辦迎新贈春聯活動
台灣中油公司石化事業部於今(28)日上午，在林園區林園夜市，舉辦迎新年贈春聯活動，邀請多位書法老師現場揮毫春聯，分贈給林園鄉親，與鄉親們一同喜迎龍年。
記者黃守作／高雄報導
台灣中油石化事業部迎新贈春聯活動，是由該事業部行政室主任王俊堯主持，林園里政會主席洪進財、市議員李雨庭，以及邱于軒服務處主任也到場與民同樂。
中油石化事業部行政室主任王俊堯表示，石化事業部為了與林園鄉親們一同迎接龍年，邀請多位專業的書法老師，舉辦迎新年贈春聯活動。
由於每位書法老師的揮毫春聯均有其獨特風格，有的如仙露明珠、有的鐵畫銀鉤、也有的宛若美女簪花，在現場也能依鄉親個人需求，對春聯進行量身打造，更加突顯此次迎新年贈春聯活動的獨特與珍貴。
活動一開始，即吸引大批林園鄉親到場響應，人潮絡繹不絕湧入活動現場，而每位書法老師自活動開始，手中的毛筆便沒停下來過、墨水乾了又補，就是為了能盡快將乘載滿腔祝福與心意的春聯送給現場等候的林園鄉親。
活動現場並備有1000份春聯，分別由楊德勝、王苡蘋、盧元得、吳桂猛、王小林、李進宗、劉仲等書法老師書寫，石化事業部行政室主任王俊堯也帶領公關團隊在現場協助民眾領取春聯，與鄉親們一同迎接龍年的到來。