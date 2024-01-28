圭賢夜排天使雞排：前面都在看SJ照片我害怕　利特下跪要到大紅包

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今天是SJ高雄粉絲派對第2場，始源直問：「昨晚我不能睡覺，因為我很擔心你們的膝蓋，疼不疼？好不好？OK！沒問題！」隨後保證會趕快回來高雄，並指著圭賢、銀赫說：「SJ-D&E想回來的話，我們也可以回來。」結果銀赫回：「是真的會回來，高雄。」事實上，SJ-D&E成員東海跟銀赫3月24日會再來台，出席「高雄櫻花季」活動。始源跟利特也表示，2人所屬的小分隊L.S.S.也會在4月來台舉辦見面會，要大家敬請期待。
事實上，SJ昨晚粉絲派對結束後，許多歌迷都到附近的瑞豐夜市果腹，圭賢昨結束演出後，也隻身去瑞豐夜市買雞排，他全程以零散的中文解釋當下的情況：「好久不見，其實我非常非常非常，恩...台灣的時候，我喜歡台灣的食物，其實昨天去了瑞豐夜市，對，這邊...那邊，恩...雞排，還有蔥油餅？蔥抓餅？四川的麵，什麼麵？炒麵？對！那個時候，我在排隊，排隊的時候，WOW，我前面的人手機在看Super Junior的照片，所以我帽子（壓很低），突然所有的人，衣服，藍色，帽子也藍色（SJ應援顏色），我害怕了，全部都E.L.F.歌迷，都在我的周圍，所以我去酒店吃完了，我推薦你們天使雞排，非常非常好吃，我付了，非常好吃，天使雞排，雖然我沒有他的股份，但好吃了，其實他們來（指D&E、L.S.S.）高雄，我不知道我什麼時候來，所以今天我雞排的力量，給所有的我表演，我會努力，雞排的力量，還有站著的人，不好意思，雖然我擔心你們的腿會疼，但是，看著我們，加油吧，好不好？加油！啊最後了，你們現在收看的是？（圭賢），答對了結束了。」
利特說SJ是大家的男朋友，自己昨天久違見到女朋友們後感到些許尷尬，他也想起SJ於2011年來高雄巨蛋時表演過《Mr. Simple》、《A-Cha》、《美人啊》，「雖然我記不清楚，但我每一次見到大家，都是第一次跟大家見面，我記憶力漸漸消失，所以每次見到我的時候，就要對我說我愛你」，結果慘被始源吐槽：「麻煩死了！」
第一階段問候尾聲，利特說：「為了祝台灣家人新年快樂，我要行大禮。」語畢就下跪拜年，並表示：「台灣新年快樂，請給我紅包。」結果台下歌迷真的有準備紅包，他就衝到搖滾區索取，但見到裡面是咖啡券後，因為利特不喝咖啡，最後笑笑歸還。
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