黃仁勳愛店爆拔電話不接客！眾困惑「真的很好吃嗎」　老饕評價曝

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事後，「花娘小館」老闆也在臉書上發文致歉，表示「我們明白這段時間的訂位狀況確實很緊繃，因為店內空間不大僅僅10張桌子，就算鍋爐火力全開，用餐時段分割為兩個時間，一天最多也僅能接待40組人，店內客人加上大量的外帶需求，確實已經是人員們體力的最大值」。
「對於很多人反應電話無人接聽或打不通的情況，我們深感抱歉」花娘小館也提到「外場人員因為需要竭力服務店內客人需求，才會無法另外撥空接聽電話，相信許多客人都有發現，我們仍然利用中午休息時間及晚上11點過後回覆訂位訊息，建議大家可以利用臉書私訊的方式留下欲訂位時間及人數，我們有美女小編會即時回覆訊息，加速大家訂位流程」。
由於店家夯到外場人員都沒時間接電話，讓不少網友也相當困惑的提問「到底是有多好吃啊？」、「什麼神秘的店家讓黃仁勳每次來台都一定要吃到？真的很好吃嗎？求大家分享一些經驗」等。
事實上，這家「花娘小館」位於台北市松山區敦化北路，餐廳是以川菜料理居多，但是調味較偏向台灣人口味，辣度不高也不油膩且偏清爽些，在Google評價有高達4.3顆星，可以從評論裡面發現，從去年開始，就有許多人真的是因為黃仁勳而慕名前往用餐，吃過之後紛紛表示「慕名而來的，果然名不虛傳」、「黃仁勳愛吃的蒼蠅頭真的厲害，一整桌菜吃得好飽啊」、「很高級的快炒店，沒吃過可以來試試，七個人來吃平均一人600，還算可以啦」。
據了解，去年5月黃仁勳來台的時候，盤點到其中一間印象深刻的店家就是「花娘小館」，而最喜歡的是一道名為「蒼蠅頭」的菜色，他也笑稱「那麼好吃的食物卻有個可怕的名字」，除此之外，店內的招牌還有蒜泥白肉、塔香烘蛋、蔥油雞等等。下回如果一般熱炒店吃膩的話，不妨也可以來嚐鮮「1兆男」的口味跟你合不合！前提是「訂的到位置」的話啦！