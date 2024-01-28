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黃仁勳愛店爆拔電話不接客！眾困惑「真的很好吃嗎」　老饕評價曝

▲川菜餐廳「花娘小館」是輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳每次返台必吃美食，因此聲名大噪，訂位現在非常難訂，成為人氣餐廳。（圖/Google評論）
▲川菜餐廳「花娘小館」是輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳每次返台必吃美食，因此聲名大噪，訂位現在非常難訂，成為人氣餐廳。（圖/Google評論）

記者張嘉哲/綜合報導

半導體大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳每次訪台，都會到台灣各地吃好吃的台灣美食，然而幾次回台他唯獨熱愛的店家就是一家四川菜館，名為「花娘小館」，因為黃仁勳的加持，讓該餐館瞬間爆紅，結果近日爆出店家電話直接拔掉，因為要訂位的客人實在太多。對此，「花娘小館」老闆也在臉書上致歉，並且分享能較快訂到位置的方法，也有不少網友相當困惑表示「是什麼店家讓黃仁勳每次來台都要吃啊？真的很好吃嗎？」掀起討論。

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輝達執行長黃仁勳日前再度來台，財經網美「Emmy追劇時間」在臉書直呼，以前都還訂的到花娘小館的位置，結果黃仁勳來台吃完之後被大肆宣揚，花娘的電話就像直接被拿起來一樣，永遠打不進去。而有網友則留言「我問過老闆，他說來電太多很吵，闆娘乾脆把電話線拉掉了！」也讓Emmy笑稱「那大家不用再打了」。

事後，「花娘小館」老闆也在臉書上發文致歉，表示「我們明白這段時間的訂位狀況確實很緊繃，因為店內空間不大僅僅10張桌子，就算鍋爐火力全開，用餐時段分割為兩個時間，一天最多也僅能接待40組人，店內客人加上大量的外帶需求，確實已經是人員們體力的最大值」。

▲花娘小館老闆解釋，因為店內的人手不足，因此外場人員是忙到沒辦法接電話，造成大家訂位困擾也不好意思，建議大家使用臉書訂位。（圖/花娘小館臉書）
▲花娘小館老闆解釋，因為店內的人手不足，因此外場人員是忙到沒辦法接電話，造成大家訂位困擾也不好意思，建議大家使用臉書訂位。（圖/花娘小館臉書）
「對於很多人反應電話無人接聽或打不通的情況，我們深感抱歉」花娘小館也提到「外場人員因為需要竭力服務店內客人需求，才會無法另外撥空接聽電話，相信許多客人都有發現，我們仍然利用中午休息時間及晚上11點過後回覆訂位訊息，建議大家可以利用臉書私訊的方式留下欲訂位時間及人數，我們有美女小編會即時回覆訊息，加速大家訂位流程」。

由於店家夯到外場人員都沒時間接電話，讓不少網友也相當困惑的提問「到底是有多好吃啊？」、「什麼神秘的店家讓黃仁勳每次來台都一定要吃到？真的很好吃嗎？求大家分享一些經驗」等。

▲花娘小館是一家偏家常風味的川菜小館，據傳「1兆男」黃仁勳昨日又再度造訪，並霸氣請客，幫所有客人買單。（圖／記者葉盛耀攝）
▲花娘小館是一家偏家常風味的川菜小館，「1兆男」黃仁勳日前又再度造訪，讓網友好奇到底是有多好吃，讓黃仁勳每次訪台必吃。（圖／記者葉盛耀攝）
事實上，這家「花娘小館」位於台北市松山區敦化北路，餐廳是以川菜料理居多，但是調味較偏向台灣人口味，辣度不高也不油膩且偏清爽些，在Google評價有高達4.3顆星，可以從評論裡面發現，從去年開始，就有許多人真的是因為黃仁勳而慕名前往用餐，吃過之後紛紛表示「慕名而來的，果然名不虛傳」、「黃仁勳愛吃的蒼蠅頭真的厲害，一整桌菜吃得好飽啊」、「很高級的快炒店，沒吃過可以來試試，七個人來吃平均一人600，還算可以啦」。

據了解，去年5月黃仁勳來台的時候，盤點到其中一間印象深刻的店家就是「花娘小館」，而最喜歡的是一道名為「蒼蠅頭」的菜色，他也笑稱「那麼好吃的食物卻有個可怕的名字」，除此之外，店內的招牌還有蒜泥白肉、塔香烘蛋、蔥油雞等等。下回如果一般熱炒店吃膩的話，不妨也可以來嚐鮮「1兆男」的口味跟你合不合！前提是「訂的到位置」的話啦！

▲花娘小館的蒼蠅頭曾被黃仁勳大力稱讚過，他覺得那麼好吃卻有個可怕的名字。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「花娘小館」的蒼蠅頭曾被黃仁勳大力稱讚過，他笑稱「那麼好吃的食物卻有個可怕的名字」。（圖／記者葉盛耀攝）

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