全世界最強手機iPhone輸了！冠軍稱霸21年 蘋果賣最好是「這支」
全世界最強手機紀錄還沒被打破！外媒日前搶先公開「手機史上銷售排行榜」，結果顯示諾基亞（Nokia）在2003年推出的功能型手機Nokia 1100，累積創下2.5億支的驚人銷量；隔兩年推出的Nokia 1110，則也是賣出2.48億的成績，排名第二；而蘋果過去有史上最大變革，也被稱為一代神機的iPhone. 6則是排在第三名，總計賣出2.2億支，三星則沒有在前三名的榜單中，這也能證明諾基亞（Nokia）在智慧型手機尚未問世前，完全主宰全球手機市場，而這項紀錄也已經高懸21年，沒人可以打破。
記者張嘉哲/綜合報導
根據外媒 Visual Capitalist 依據維基百科、雅虎財經和科技分析公司Omdia的數據，彙整了巨大成功的手機銷售圖表當中，被大家認為是現今手機龍頭的蘋果iPhone，至今仍然沒有一支經典之作可以超越Nokia系列，甚至當年推出就造成轟動的神機iPhone 6系列，最終銷售成績以2.2億支屈居第三，冠亞軍都被諾基亞（Nokia）給包下，第一名寶座已經稱霸21年。
報導中提到，雖然現在全球手機用戶數有高達71億人，大約占據全球人口數的90%，但是越先進的產品琳瑯滿目，產品的銷量仍然沒有辦法賣贏初代的手機。外媒分析，諾基亞（Nokia）後來沒辦法延續氣勢，是因為當時電信市場放鬆管制之後，先是在歐洲，然後在亞洲，諾基亞都未能成功向智慧型手機轉型，並迅速輸給了蘋果、谷歌和三星，相當可惜。
而談到iPhone 6系列手機的巨大成功，外媒認為，是因為蘋果這代手機開啟了「大螢幕」智慧型手機時代，也讓iPhone 6系列手機一舉登上蘋果最暢銷的機型以及「智慧型手機」最暢銷的機種。這種優秀的成績在現今智慧型手機發展成熟之時，很難再有所突破，用戶幾乎全面分散到各個廠牌去。
值得一提的是，雖然蘋果統治美國智慧型手機市場，高達有52%的市佔率，但是根據Visual Capitalist觀察，三星已在全球以22%的市佔率擊敗蘋果的19%；以台灣來說，iPhone的市佔率也是逼近5成，但是使用安卓系統手機的人也是超過半數，只不過分散在各大品牌當中，未來摺疊機越趨成熟之後，蘋果一旦加入戰場，智慧型手機將又有另一波的改革。