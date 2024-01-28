批白營密室協商私設刑堂　柯建銘質疑黃國昌這主張是明助國民黨

我是廣告 請繼續往下閱讀
就選舉攻防部分，柯建銘下午受訪時表示，立法院長選舉時，各組候選人都會禮貌性拜訪各黨團，不該密室協商、私設刑堂，民眾黨團應搞清楚立法院長職責，立法院長對於朝野協商及院會主持必須採取中立態度，無法指揮各黨要做什麼、或是採取何種政治攻防，像是詢問院長回答居住正義和司法改革，這都不對。
柯建銘提到，立法院長最大職責是國會外交，韓國瑜曾說當立法院長要制衡執政黨，更講過憲法九二共識，而對岸央視也曾公開替其助選，民眾黨應去問韓是否贊成反中？進行國會外交時會不會受制於中國，這才是核心問題。
柯建銘批評，民眾黨不先搞清楚立法院長職責，卻追加考題提出單一召委制，這些都不對，簡單邏輯是，選前立法院長拜會各黨團是基於禮貌，總統、立委、縣市首長乃至於議員選舉，大家都會去拜訪選民，不會關起門來要求候選人先回答問題，「這是非常壞的起手式，民眾黨老是作秀、製造聲量，演這齣戲大家都看得懂，根本荒謬、無意義」。
柯建銘提到，民眾黨這8席能「載舟覆舟」，應善用並發揮影響力，而非「8席變成80席」，要指揮各黨都聽命民眾黨，且民進黨推動國會改革30年，他全程在場，「如今黃國昌卻拾人牙慧，想藉國會改革命令兩大黨，是不可能的事情，黃國昌應搞清楚自身處境」。
對於黃國昌拋出單一召委制度主張，柯建銘直言，這又是畫錯線、拾人牙慧，2016年民進黨提出有關於國會改革的黨版，裡面各種情況都有，也提到了該主張，當時前立委林濁水是黨內對國會改革最用心的人，林認為應該師法美國，不過，這點他與前院長王金平都持保留意見。
柯建銘說，台灣的政治和國外不一樣，朝野在立法院裡面不可能「贏者全拿」，2008年民進黨剩下27席的時候，完全沒有召委，很清楚國會必須有個平衡，也就是讓兩大黨都有一席召委，這是對國會生態平衡最好的狀況。
柯建銘質疑，黃國昌此時拋出這樣的議題，不外乎是因為召委是由委員會委員來選舉的，目的是「明助國民黨」，讓國民黨掌控所有的議事程序，讓國民黨拿到所有的召委，然後再藉此向國民黨叫板、分召委，「司馬昭之心，路人皆知」。
柯建銘強調，國會改革是很漫長的路，已經走了30年，應該面對台灣現實的政治環境和民意，「單一召委，事實上是不可行的」。
更多「2024大選」相關新聞。