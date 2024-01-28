澳網／謝淑薇超神！連奪兩座大滿貫金盃 創台灣網球多項第一紀錄
謝淑薇在今年澳洲網球公開賽上獲得混雙、女雙雙料冠軍，成為台灣史上首位同屆大滿貫賽事囊括兩項雙打冠軍的球員，為台灣網球史寫下新頁，收穫生涯第8座大滿貫冠軍，創下台灣史上第一人紀錄；謝淑薇也是繼2000年澳洲選手Rennae Stubbs後，24年來再度有人單屆同時囊括女雙、混雙冠軍。
記者路皓惟/綜合報導
2024年澳網女雙封后，這是謝淑薇與Elise Mertens生涯第二度在大滿貫雙打奪冠，賽後謝淑薇表示：「對我來說，最重要的是要開心打球，即便比賽中處於0：5落後也沒關係，永遠都是團隊合作。」
Mertens說：「我們是打得很開心，無論在場上、場下，能夠跟謝淑薇一起打球，真的是非常開心又好玩的事。」
謝淑薇的職業生涯始於2001年，當時她年僅15歲，如今走過23個年頭，謝淑薇還創下許多台灣網球史上第一紀錄。
謝淑薇創造的史上第一紀錄統整：
- 謝淑薇成為台灣史上首位在同一大滿貫賽事贏得雙打和混雙冠軍的球員。
- 謝淑薇女子單打世界排名達到第23位，創下台灣史上最高排名。
- 謝淑薇生涯累計獎金超過1100萬美元（約3.4億新台幣），成為台灣歷史上獎金最多的女子網球選手。
- 謝淑薇在大滿貫賽事累計8座冠軍，數量是台將之冠。
- 謝淑薇在澳網、法網、溫網女雙皆創下台將的最佳戰績，並且是迄今唯一奪冠者。
- 謝淑薇在2021年澳網單打中打進8強，創下台灣女網大滿貫紀錄，也是唯一一次大滿貫8強。
- 謝淑薇在2018年溫網單打晉級第4輪（16強），是唯一在溫網單打連勝的台灣女將。
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