北韓時隔4天再射巡弋飛彈！分析：金正恩針對韓選舉製造緊張氛圍
北韓近期動作頻繁，領導人金正恩更表明不再與韓國尋求和平統一，外界擔憂金正恩是否已經做出「開戰」決定，今（1/28）北韓時隔四天再度向東部外海發射了多枚巡弋飛彈，專家分析認為此舉是針對今年4月韓國國會而進行的軍事恫嚇，目的是為了在選舉期間製造緊張氣氛。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《韓聯社》報導，韓國聯合參謀本部28日表示，北韓從咸鏡南道新浦市附近的東部海域發射了數枚巡弋飛彈，而在24日北韓也曾朝西部黃海發射多枚飛彈，當時北韓更稱該起行動是新型戰略巡弋飛彈「火箭矢-3-31」（불화살-3-31／Pulhwasal-3-31）的首度試射，但強調是為了研發而試射，與朝鮮半島目前局勢無關。
報導指出，從北韓潛艦部署在新浦的情況看來，北韓有可能正加速研發潛射巡弋飛彈（SLCM），南韓軍事專家也認為日前北韓試射的新型戰略巡弋飛彈「火箭矢-3-31」或將能夠載戰術核彈頭。
對於短短4天內連續設彈，韓國國防安保論壇專門研究委員申鐘宇就認為，此舉可能意在抗議韓國與美國、日本合作，同時為了針對韓國4月的國會議員選舉營造緊張氛圍；不過華府與首爾官員認為，目前還未發現北韓有意「立刻採取軍事行動」的意圖。
聯合參謀本部表示，韓美情報部門正在嚴密分析飛彈的具體參數，並強調將加強監視和警備，不過尚未釐清北韓是從海中還是陸地發射飛彈，若是前者則代表北韓正在測試躲避美國與韓國的攔截系統，若從陸地試射則可能是測試「火箭矢-3-31」的射程距離。