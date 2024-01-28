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腸胃不好會變笨！醫：恐害腦神經退化、記性差　保養腸道做法公開

▲醫師指出，近年研究發現，腸道功能會影響腦部，腸道問題恐引發大腦退化。（示意圖／記者陳明中攝）
▲醫師指出，近年研究發現，腸道功能會影響腦部，腸道問題恐引發大腦退化。（示意圖／記者陳明中攝）

家庭消費中心／綜合報導

台灣快速邁向高齡社會，失智症病人也愈來愈多，但目前仍缺乏有效療法。醫師說，近年研究發現，腸道功能會影響腦部，腸道功能退化，連帶會加速認知功能減退，提醒民眾平時多注意腸道蠕動情形，減少精緻糖分的攝取，並盡量維持腸道菌叢平衡，對於預防腦部退化會有幫助。

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針對腸道的重要性，國泰醫院老人醫學科主任黃柏堯說，腸道中有一套自主且完全不受大腦控制的腸道神經系統（ENS）指揮腸道運作， 並能透過交感、副交感神經與大腦神經溝通並交換訊息，且腸道是人體與外界物質接觸最多的器官，因此有70%的免疫細胞位於腸道系統 ，若腸道免疫功能弱化，容易造成免疫力下降，形成過敏與罹患自體免疫疾病的機率都會提高。

▲「大腸激躁症」會出現反覆腹痛、拉肚子、便祕及脹氣等症狀，屬於功能性蠕動障礙。(圖／非當事人2022.5.24)
▲腸道系統與免疫力習習相關。(示意圖，非當事人／資料照片)
至於哪些腸道問題會引發大腦退化，黃柏堯說明，可分為以下3方面：

📍腸漏症與慢性發炎：
若腸道黏膜長期處於發炎狀態，將出現黏膜滲動的情況，這會使細菌、病毒、未消化完全的大分子食物，或是重金屬等有害物質進入體內，引發慢性發炎反應，稱為「腸漏症」，而這些發炎物質會隨著體內循環造成腦部神經發炎 ，引起腦神經退化與全身系統性症狀。 　　

📍腸道菌叢失衡與細菌內毒素累積：
近年來研究發現，腸道菌內毒素會隨著血液循環進入大腦，特別會影響記憶生成的「海馬迴」與「新生皮質區」，造成記憶力 下降；此外，腸道菌內毒素也會引發全身性發炎反應，連帶影響保護大腦的「血腦障壁」， 提高免疫細胞激素與毒素影響腦部的風險，造成 「腦漏症」。 

📍腸道菌類澱粉蛋白酶的產生：
以大腸桿菌為首的腸道菌族群會製造類澱粉酶，用來增加菌叢自身的穩定性，並減少被人體免疫系統攻擊的機會，但過量的腸道菌類澱粉酶會引發全身性免疫系統的活化，連帶增強大腦神經細胞的類澱粉酶製造與沉積，進而導致罹患阿茲海默症的機率上升。 

▲中醫博士樓中亮透露，除靜電最好的方法就是提高環境、身體濕氣，不只可以在室內放置加濕器，也要記得多喝水補充水分。（示意圖／取自unsplash）
▲每天飲水至少2000毫升，是保養腸道基本方法之一。（示意圖／取自unsplash）
由於腸道、腦部健康息息相關，黃柏堯提醒民眾，平常一定要注意腸道蠕動情形，每天至少攝取25~35公克的膳食纖維，並充足飲水，且須培養運動習慣，同時在飲食上要盡量均衡，少吃精緻糖分，以提升腸道黏膜健康，也可補充益生菌，有效維持腸道菌叢平衡，對於預防腦部認知功能衰退將有明顯助益。

🟡腸道保養注意事項：

◾每天至少攝取膳食纖維25~35公克。

◾每天飲水至少2000毫升。

◾建立穩定且規律的運動習慣。

◾培養深呼吸的習慣，有助釋放身體壓力，減輕腸道負擔。 　　

◾均衡飲食，減少攝取精緻糖分。

◾適當補充鋅、維生素D與麩醯氨酸等，有助腸道黏膜修復。 　　

◾可補充益生菌以維持腸道菌相的完整與平衡。

◾可進行食物過敏原檢測，以了解本身有無慢性食物過敏的問題。

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