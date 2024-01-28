Super Junior宣布新子團「SJ40」 利特、厲旭狂罵台式粗話：髮箍
韓團Super Junior（SJ）成員利特、藝聲、神童、銀赫、始源、東海、厲旭、圭賢相隔13年再回到高雄巨蛋，今（28）日與1萬名粉絲開派對，他們同時發明新台式髒話「髮箍（FUCK YOU）」，場上只要一言不合，就開玩笑對著成員喊「髮箍」，十分爆笑。
記者陳雅蘭／高雄報導
SJ表演完《Everyday》後進行「Welcome Gift Battle!」遊戲，厲旭最後拿到髮箍，翻譯把「髮箍」翻成中文，成員聽到照唸一遍，但他們的「髮箍」發音與英文的髒話相似，意外變成SJ專屬的「台式粗話」。
隨後他們來到「Special Dinner Course、環節，神童要成員一一透露今天的「TMI（too much information）」，厲旭遲遲不回答，他就被問「今天內褲顏色？」利特就說：「網狀的、灰色的！」厲旭無言回嗆「髮箍」，再度逗樂1萬名粉絲。
神童再詢問成員「如果可以組子團體，我想要Super Junior OOO」，東海表示想跟藝聲、圭賢、始源組舞團，名叫「髮箍」，而英文名為「TKSY」；圭賢就突然表示：「大家都40了....」40歲的利特立即罵「髮箍」；始源就笑說那新子團就叫「SJ-40」。
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