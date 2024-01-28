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Toyz吃超派鐵拳吵不停！草爺砸6位數購愛心年菜：流量拿來做公益

▲Toyz吃超派鐵拳吵不停，草爺（右）砸6位數認購愛心年菜喊話：「流量拿來做公益。」（圖／記者吳翊緁攝影）
▲Toyz吃超派鐵拳吵不停，草爺（右）砸6位數認購愛心年菜喊話：「流量拿來做公益。」（圖／記者吳翊緁攝影）

記者黃雅琪／台北報導

「樂天女孩」林岱縈（羚小鹿）與YouTuber草爺擔任「紅心字會」公益大使，今（28）日出席募捐愛心年菜活動，他大方以6位數認購100份愛心年菜。提到實況主Toyz（劉偉健）先前因嫌棄網紅超哥（黃伯超）的海鮮丼餐廳醋飯難吃，而遭到對方「超派鐵拳」痛毆；草爺直言：「乾脆比賽誰募到的年菜多，他們就是私人恩怨，流量拿來做公益、皆大歡喜。」

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▲YouTuber草爺擔任「紅心字會」公益大使。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲YouTuber草爺擔任「紅心字會」公益大使。（圖／記者吳翊緁攝影）
Toyz遭超哥痛毆後，日前開直播強調：「絕對不和解！」雙方你一言我一句，隔空交戰吵個不停，屢屢將私事鬧上社會版面；草爺今日出席公益活動，被問到這樁鬧劇直呼：「這樣吵來吵去滿無趣的，還不如一起來做公益！」

▲林岱縈（左）與草爺一起做公益助弱勢渡過年節。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲林岱縈（左）與草爺一起做公益助弱勢渡過年節。（圖／記者吳翊緁攝影）
得知今年募捐年菜的情況不理想，許多家庭、長輩將在飢寒交迫下渡過年節，草耶立刻揪自己有投資的醫美診所及恩師桶爺聯合捐款6位數認購100份愛心年菜，號召民眾也能發揮愛心，一起寒冬送暖；林岱縈也找來毛筆，當場寫春聯幫忙義賣，不到半小時就募得上萬元的善款。

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