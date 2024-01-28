迪化年貨大街有望成無菸示範區　蔣萬安盼今年實施

農曆年即將到來，台北市年貨大街也開跑，迪化貨大街吸引大批人潮，但有部分民眾在年貨大街抽菸，引發反彈聲浪。對此，台北市長蔣萬安今（28）日赴迪化年貨大街受訪時說，已請衛生局、環保局、商業處等研議，朝向讓迪化年貨大街成為「無菸示範區」，以活動、範圍限定來進行，未來希望能夠克服法規限制。
記者邱新博／台北報導
蔣萬安今赴迪化年貨大街發放發財金，對於菸害議題，蔣萬安說，民眾與議員的關心都有收到，他也請相關局處如衛生局、產業局、商業處、環保局等相關單位來朝向將年貨大街試辦成「無菸示範區」，朝活動限定、期間限定、範圍限定的方式進行，全力守護市民朋友健康，讓所有採買年貨的人有更好體驗。
蔣萬安說，迪化年貨大街禁菸議題，其實受限於菸害防治法，因為年貨大街的型態是開放空間，並沒有公告成為禁菸場域，但會請相關局處克服，法規不足的部分由北市府來補足，希望今年能讓迪化年貨大街成為禁菸示範區，也請局處做相關規劃。
蔣萬安指出，相關的配套措施、宣導公告，以及實施的範圍、期間和如何勸導等做法策略，都會有完整的一套計畫。
蔣萬安也說，希望所有人在開春2024都能過個好年，歡迎市民朋友能到迪化街採買南北貨和隱藏小吃美食，看到滿滿人潮都非常開心。