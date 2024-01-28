謝京穎低胸婚紗超火辣！偕張書偉屏東訂婚 風光大辦流水席
43歲的張書偉和30歲的謝京穎因戲結緣，去年5月爆出熱戀，僅僅半年時間就決定閃婚，於去年12月18日登記結婚，小倆口今（28）日回到女方屏東老家，開流水席完成訂婚儀式，謝京穎穿著紅色婚紗，大秀性感好身材，夫妻敬酒模樣相當幸福，好友黃文星也特地南下喝喜酒，登上舞台為兄弟獻唱。
記者江芷稜／綜合報導
張書偉昨日才以ENERGY身分重返台北小巨蛋，參與《2024超級巨星紅白藝能大賞》錄影，今日火速變回人夫，南下和謝京穎一起完成訂婚儀式。對此，謝京穎經紀公司「鳳凰藝能」回應，她是遵循家中傳統古禮，回到屏東老家舉辦傳統流水席，由於辦訂婚是家宴，地點又在屏東，所以僅邀請親友參與，之後會返回台北擇期舉辦結婚喜宴，再邀請演藝圈內好友共襄盛舉。
黃文星分享新人的幸福，流出訂婚喜宴照片，張書偉穿著灰色帥氣西裝，還打上領結，顯得斯文紳士，謝京穎則身穿一襲低胸紅色禮服，展現性感事業線，身材相當火辣，一對新人拿著酒杯敬酒，對著鏡頭微笑，洋溢幸福的氛圍，在奉茶環節時，謝京穎以台語向張書偉甜喊「老公，請喝茶」，語氣極為嬌羞。
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