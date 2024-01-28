謝淑薇奪兩座大滿貫冠軍「台灣第一人」 蔡英文致電恭賀寫下歷史
台灣網球女將謝淑薇接連拿下本屆澳網女雙及混雙冠軍，對此，總統蔡英文今（28）日表示，謝淑薇在三天內拿下兩座大滿貫冠軍，不僅是台灣第一人，更是24年來，再次有選手在澳網，同時囊括女雙及混雙冠軍，而她已在第一時間致賀電給淑薇，恭喜她獲得生涯第8座大滿貫冠軍，也寫下自己的歷史。
記者陳佩君／台北報導
謝淑薇與比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）在澳洲網球公開賽女雙決賽，以6比1、7比5擊敗烏克蘭的克奇諾（Lyudmyla Kichenok）與拉脫維亞的奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）。
對此，蔡英文在臉書發文說，謝淑薇剛在這次澳洲網球公開賽和波蘭選手傑林斯基（Jan Zielinski），拿下混雙冠軍，今天，謝淑薇再和比利時選手梅騰絲（Elise Mertens），獲得女雙冠軍。
蔡英文說，謝淑薇在三天內拿下兩座大滿貫冠軍，不僅是台灣第一人，更是24年來，再次有選手在澳網，同時囊括女雙及混雙冠軍。
蔡英文提到，相信這幾天，有收看澳網賽事的球迷，都會為謝淑薇在球場上的拚勁與球技感到敬佩，她也在第一時間，致賀電給淑薇，恭喜她獲得生涯第8座大滿貫冠軍，也寫下自己的歷史。