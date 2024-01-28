史上最爽缺！他做「1職業」年薪賺進182萬 飛遍全球玩滑水道度假
隨著世代不斷進步，各種新興行業也四處崛起，其中就包含不少高薪又低門檻的工作。英國一名男子湯米（Tommy Lynch）就曾擔任超過5年的滑水道測試員，完成5000次以上滑水體驗，年薪高達4萬6000英鎊（約台幣182萬9144元）。
記者賴禹妡／綜合報導
英國一間旅行公司「第1選擇(First Choice)」曾釋出職缺，只要在未來6個月內到世界各地的水上樂園測試滑水道，並寫下評鑑報告，就能獲得2萬英鎊的薪資及7天免費度假體驗，最終這項工作由湯米拿下，甚至他還和公司一口氣簽下4年合約。
湯米如今工作超過5年，已經是一名專業的滑水道測試員，他曾測試過全球最高的水滑梯，也往返20多個度假勝地，甚至完成5000次以上滑水體驗，年薪賺進4萬6000英鎊，讓他直呼：「這是世界上最棒的工作！」
不過，湯米目前已離開滑水道測試員的工作崗位，進入管理階層。而滑水道測試員的工作雖然看似是爽缺，卻也需要一定的責任感才能勝任，不僅要在壓力下保持冷靜，還要審慎評估每一個滑水道帶給人的感受與危險性，其中「腎上腺素因素」及「水花飛濺程度」就是滑水道最重要的兩項評分標準，且測試員在天冷時一樣要脫去保暖衣物，耐著低溫僅穿泳裝上陣，辛苦程度不輸普通職業。