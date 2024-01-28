T1／台灣籃球的風格在於「回歸基礎」 卡森斯給予建議：增加球隊
「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）今（28）日幫助台啤雲豹在主場以114:88擊敗臺南台鋼獵鷹，暫時結束自己在T1的賽程，即將返美。在賽後記者會上，卡森斯也給予台灣籃壇一些建議，認為增加球隊可能是提升台灣籃壇的一種方式，同時卡森斯也感謝這一段時光球迷給予自己的關愛和支持。
記者黃建霖/桃園報導
卡森斯今天砍下30分，這是他在T1聯盟的單場最高得分，以4戰3勝的戰績結束這一階段的賽事。賽後他坦言，目前已將續約事宜交由團隊和球團去談，自己就是順其自然，而當聊到台灣籃球的部份，他也給出建議和看法，在這位前NBA球員看來，台灣籃球的特色就是「一切都回到最基本的籃球」。
「這是我非常看重的，也是當初我的教練給我的建議——回歸基礎。」卡森斯如此說道，「雖然現代籃球走向矮小陣容和快速球風，但台灣籃球風格回歸基本，我感覺非常棒。」
而未來台灣籃球環境要如何去提升呢？卡森斯表示：「也許擴編聯盟、增加球隊是一個方式」，而這也是近期台灣籃壇在談論的一個問題，有更多球隊可以讓更多潛力球員留下來，不過也必須考量市場的問題，畢竟台灣體育消費人口並不如大國。
對於這一段為期約2個禮拜的「旅台」時光，卡森斯感到很溫暖，「我來台灣很多球迷給我很多關愛，雖然我在異鄉打球，距離家鄉這麼遠，但這裡真的讓我感到非常溫暖、讓我感到十分友善。去年霍華德有來過，所以很多高階的運動員來到這裡打球，我回去一定只有好話，以正面的態度看待這一段時光。」