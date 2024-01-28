澳網／Jannik Sinner奪生涯首冠！3:2史詩翻盤　Medvedev慘遭逆轉

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今天Medvedev對上的是本屆四強戰扳倒世界球王Novak Djokovic、終結後者25冠野望的Jannik Sinner發球能力強悍，球風充滿爆發力，此役也要來爭取生涯首冠。
比賽開打後，可以看出曾經和Djokovic以及Rafael Nadal有過數次交手的Medvedev經驗上還是更好，首盤率先破發，並且先以6:3先下一城。年輕的Sinner開賽面對這樣的大舞台，似乎有些放不開，並沒有打出自己最好的表現，擅長的發球沒能展現，一發進球率和得分率都不理想，次盤又被拉開5:1的差距，以3:6再丟一盤，陷入退無可退的劣勢。
Sinner放手一搏絕境重生 Medvedev出現狀況錯失好局
但在第三盤開始，Sinner放開來打反而有所振作，加上Medvedev似乎身體開始有些狀況，也影響到雙方士氣消長。在拉鋸到4:4之後，Sinner在第9局保發後，又在第10局完成破發，以6:4扳回一城。
第四盤則幾乎是相同的戲碼上演，Sinner一路保發、給予Medvedev極大壓力，後者在最後關頭被破發，再以4:6讓出，雙方盤數戰成2:2平手。
決勝盤，氣勢已經完全倒向Sinner這一邊，Medvedev出現心態崩盤的情況，前者再度率先破發，來到5:3的領先。致勝發球局Sinner也穩穩守住，第一個冠軍點就拿下，以6:3取得勝利。
澳網冠軍盃上誕生新的名字 Sinner成為Wawrinka之後首位費納喬以外的冠軍
根據澳網官方的數據，Sinner是繼2014年瑞士名將Stan Wawrinka之後，澳網男單賽事誕生Roger Federer、Rafael Nadal和Novak Djokovic以外的新冠軍。
在2005年Marat Safin奪冠之後，Federer、Nadal和Djokovic至少有一人能參予澳網男單決賽，這個紀錄直到今年才被打破，也象徵網壇的新循環，一個新時代可能很快將到來。