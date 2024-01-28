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澳網／22歲Sinner奪生涯首冠！史上第3年輕　五盤大戰紀錄一次看

▲義大利新星Jannik Sinner贏得2024澳網男單冠軍，成為澳網史上第三年輕冠軍得主。（圖／美聯社／達志影像）
▲義大利新星Jannik Sinner贏得2024澳網男單冠軍，成為澳網史上第三年輕冠軍得主。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

2024年澳洲網球公開賽男子單打決賽中，來自俄羅斯好手「梅總」Daniil Medvedev與義大利的新星Jannik Sinner上演了一場精彩絕倫的對決。在這場耗時3小時44分鐘的五盤大戰中，Sinner實現「讓二追三」大逆轉戲碼，最終他以3：6、3：6、6：4、6：4、6：3戰勝Medvedev。這不僅是Sinner職業生涯第一座大滿貫冠軍，更使他成為澳網史上第三年輕的冠軍得主。

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今晚Sinner擊敗Medvedev後，對戰成績佔了上風，在ATP巡迴賽兩人10次交手中，Sinner取得了6勝4負的戰績，其中Medvedev在決賽對決Sinner的戰績為2勝3敗。

值得一提的是，Medvedev已經連續4場輸給Sinner，包含去年的2023年ATP年終賽、2023年維也納公開賽和2023年中國公開賽。

▲澳網男單決賽，Daniil Medvedev領先兩盤卻遭逆轉輸球，寫下不光彩的紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲澳網男單決賽，Daniil Medvedev領先兩盤卻遭逆轉輸球，寫下不光彩的紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
2024澳網男單決賽五盤大戰，值得關注的紀錄：

根據Opta的數據，Medvedev是公開賽時代以來，第一位多次在大滿貫決賽領先兩盤卻吞敗的球員，前一次發生在在2022年澳網決賽，當時他輸給了Novak Djokovic。

Sinner是自1988年澳網移師墨爾本公園以來，在澳網男子單打奪冠第3年輕的球員，僅次於2008年的Novak Djokovic和1992年的Jim Courrier。

另外，Sinneru以22歲又165天的年紀，成為公開賽時代以來第2位在大滿貫決賽演出「讓二追三」逆轉勝的U23球員，上一次已經1974年法網的Bjorn Borg。

同時，Sinner是第3位贏得男單大滿貫冠軍的義大利球員，之前是Nicola Pietrangeli（1959年、1960年法網）和Adriano Panatta（1976年法網）。

自1973年以來，Sinner是少數3位在大滿貫（硬地球場）接連於半決賽、決賽擊敗ATP前5名選手的球員，之前是Federer（2007年美網）和Djokovic（2012年澳網）。

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