追求溫和派選票！川普盟友建議副手人選找「女性或黑人」

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目前受到青睞的人選包含南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）、紐約州眾議員史蒂凡尼克（Elise Stefanik）和阿肯色州州長桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）等三名女性政治人物，以及南卡羅來納州美國參議員史考特（Tim Scott）、川普執政任內美國住房和城市發展部長的卡爾森（Ben Carson）等兩名黑人政治人物。
其中一名曾在川普執政期間任職白宮官員者表示，川普目前傾向選擇女性為副手，其中幫助川普輔選的史蒂凡尼克日前替川普站台時宛如參加實境選拔的模樣，也展現川普身邊不少人支持這名輔選大將，不過該名官員認為印度裔創業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）是最佳副手人選，而賭盤網站「oddschecker.com」數據則顯示，南達科他州州長諾姆是當前最被看好的人選，她和史蒂凡尼克都曾在數場川普競選集會上替他助選拉票，但早在川普第一任期開始，諾姆的名字就一直出現在川普圈子當中。
史蒂凡尼克在被問到是否會成為川普搭擋時僅稱，自己很榮幸能夠以任何方式在未來的川普政府中任職；諾姆被問及同樣問題時則表示，相信這個國家任何一個人如果被這樣提起，一定都會好好思考一下。
至於目前共和黨初選唯一競爭對手、前美國駐聯合國大使海莉（Nikki Haley）則明確表示自己的目標就是總統寶座，不考慮成為川普副手；川普則同樣表明不會選擇黨內對手作為自己的副手，近期他對海莉的攻擊性言詞也逐漸加劇。