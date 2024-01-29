勞資態度硬到突和解！長榮機師為何不罷工？他出手、內部也憂兩傷

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25日機師工會理監事會提前公告兩段罷工警戒區段，涵蓋春節、清明連假，26日王國材接受媒體採訪時透露，到25日晚間，勞資雙方歧見仍大、態度強硬，主要在於調薪20%難達成共識。但28日晚間，機師工會突宣布，在鄭文燦與勞動部等主管機關積極協調、協助下，雙方達成4點協議，罷工危機宣告結束。
根據記者掌握，鄭文燦在上週就親自介入與勞資協調，尤其是在工會祭出春節、清明2罷工區段後，更極力促成資方要更具體與工會協商，期望盡早達成協議，讓旅客春節不會受到罷工影響，因此儘管桃園市勞動局訂於31日再次調解，檯面下早已持續進行實質上協商。
過去調解會中，工會多次提及長榮航空並未攜帶對案進行討論，這次在鄭文燦出手後，以及考量旅客退改票狀況，公司也陸續就工會爭議標的提出對案，並誠心讓步，讓協商有了相當大的進展。
勞方近期也承受相當大的壓力，包含面對社會輿論以及持續與受影響旅客溝通，考量工會內部分機師擔憂真走上罷工，恐怕還是對公司長遠經營不利，最終兩敗俱傷，不希望發動爭議行為，且罷工是手段非目的，加上近期在政院積極協調下，也放軟條件讓步尋求共識。
最終4點協議如下：
一、於長榮航空公司去年年底所宣布的調薪外，公司同意於本薪及職務津貼項目，再行調漲飛行員正駕駛每月13500元、資深副駕駛每月11000元、副駕駛每月10000元。此外，公司亦同意調整副駕駛與資深副駕駛之年度晉薪薪級上限。
二、有關外站津貼部分，公司允諾將定期檢視，並儘速於上半年度進一步調漲。
三、有關停止進用外籍正駕駛部分，公司同意不直接以正機師身分進用外國籍機師。除非營運上有特殊需求使能聘僱，然申請程序上需經勞動部與交通部民航局依法實質審查。
四、工會同意自勞資雙方簽署協議生效日起，至民國115年（2026年）5月31日止，不再就上述三項勞資爭議標的發動爭議行為。
進一步分析各項決議，首先今年起，長榮航空飛行員就已依職等不同調薪11000至20000元，幅度超過4%，然工會訴求調薪20%，成了本次卡關多時的燙手山芋。據悉，公司初步提出對案中，同意基於4%上再加薪，協商過程中逐步疊加，勞方也有蠻大誠意溝通，最終雙方同意再行調漲飛行員正駕駛每月13500元、資深副駕駛每月11000元、副駕駛每月10000元，依各飛行員職等不同，調幅也不同，但連同先前調薪幅度，總調薪幅度平均約落在10%。
此外第一點協議中提到，「公司亦同意調整副駕駛與資深副駕駛之年度晉薪薪級上限。」這原先並未列在工會訴求，但公司願意承諾提升，因此也列入協議內，等同於公司也做了蠻大的讓步。
外站津貼部分，公司雖允諾將定期檢視，並儘速於上半年度進一步調漲，卻未見明確調幅或是調漲定額，原因則為公司強調需要時間進行內部程序作業，在經過主管機關協調下，勞方相信在政院、勞動部見證下不敢跳票，也基於信任公司，就未持續堅持要有明確日期與方案。
在停止進用外籍正駕駛方面，公司同意除非營運上有特殊需求才會聘僱，不直接以正機師身分進用外國籍機師，申請程序上也還需要經勞動部與交通部民航局依法實質審查。從勞方角度來看，意即將有助於副駕駛升遷，從資方來看，也保有特殊情況的條款。
依照民航局航空人員證照統計，截至112年12月止，長榮航空本國正機師464人、副機師598人，外國正機師108人、外國副機師210人。
值得注意的是，本次協議並無祭出禁搭便車條款，機師工會證實，意即非工會會員也一體適用這次調解內容，至於為何第4項和平協議期限是至民國115年（2026年）5月31日止，工會也解釋，這時間點為這屆工會任期，工會就這3項勞資爭議標的不會再發動爭議行為。