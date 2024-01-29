鍾欣凌《老少女》赴日本深陷雪坑！腳踝大扭腫脹　咬牙上工惹心疼

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過程中，鍾欣凌一度累到脫去羽絨衣，邊喘邊鏟雪，不禁懷疑人生，「鏟雪真的一點都不浪漫，現實總是殘酷的，光穿上所有衣服包含羽絨服就已經累了！」不過能在雪屋裡面體驗喝甜酒、烤年糕，仍讓老少女們相當開心，楊貴媚更笑說，「我們不像師傅一樣，有多年累積的技術，我們都是靠蠻力，才會這麼累。」受訪時還一度放空，看來是真的有被累到。
鍾欣凌坦言，其實在早上採蔥任務中，她的雙腳就不斷踩進雪堆，還一度陷入雪坑拔不出來，需要工作人員與職人們幫忙，就像拔蘿蔔一樣，每一步都是痛苦，也讓她原本就不太舒服的腳，扭傷腫脹的更加嚴重，需要旁人幫忙才能穿上雪靴，就連飯店房間全是痠痛藥布的味道。
不過，鍾欣凌也分享，除了和嚴藝文坦誠相見泡湯的荒謬趣事以外，還終於完成心目中最浪漫的事，就是在雪地裡面吃剉冰，她還特別加了蜂蜜、鳳梨乾、果醬來吃，見到媒體們如此驚訝，楊貴媚才趕緊解釋，山上的雪其實很乾淨。活潑的鍾欣凌還把這項美食分享給日本職人們，結果大受好評，「連日本人都覺得這樣好吃！」
《老少女奇遇記》第二季將完成三位影后未完成的出國工作的圓夢計畫，前往日本四個地區執行任務，挖掘在日台人的生活點滴，探詢長期在異地耕耘的台灣人作為第二季的核心。在3位影后主持人鍾欣凌、楊貴媚、嚴藝文的引導下，帶領觀眾探勘連日本人都不知道的祕境和鮮為人知的人生故事。
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