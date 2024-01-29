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鍾欣凌《老少女》赴日本深陷雪坑！腳踝大扭腫脹　咬牙上工惹心疼

▲鍾欣凌為了拍攝《老少女奇遇記》第二季來到秋田，雙腳一度身陷雪坑，造成腳踝扭傷嚴重腫脹，仍咬牙忍痛上工，完成3小時的蓋雪屋任務。（圖／記者詹鎰睿拍攝）
▲鍾欣凌為了拍攝《老少女奇遇記》第二季來到秋田，雙腳一度身陷雪坑，造成腳踝扭傷嚴重腫脹，仍咬牙忍痛上工，完成3小時的蓋雪屋任務。（圖／記者詹鎰睿拍攝）

記者詹鎰睿／日本報導

由鍾欣凌、楊貴媚、嚴藝文主持的實境節目《老少女奇遇記》第二季，繼上回熊本媒體探班後，這次在燦星旅遊協辦，且由全台唯一一間航班直飛秋田的台灣虎航，載著媒體們一同前往當地直擊節目拍攝，雖然雪白世界的美景坐收眼底，但錄影過程十分艱辛，鍾欣凌更透露自己雙腳多次陷入雪坑，腳踝嚴重扭傷腫脹，但她還是敬業地完成錄製工作，讓大家相當敬佩。

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楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文昨（28）日一同來到日本秋田橫手市，體驗當地最著名的「蓋雪屋」文化，雖然職人們先行完成80%的進度，但光是挖洞的工作，就讓3位老少女們叫苦連天，包含堆雪、鏟雪、整雪，整整耗盡3個小時才順利完工。

▲《老少女奇遇記》第二季秋田之旅。（圖／記者詹鎰睿拍攝）
▲除了主持人耗盡體力，製作團隊更是辛苦，必須在厚重的雪地上多角度拍攝，就為了呈現最完美的畫面。（圖／記者詹鎰睿拍攝）
過程中，鍾欣凌一度累到脫去羽絨衣，邊喘邊鏟雪，不禁懷疑人生，「鏟雪真的一點都不浪漫，現實總是殘酷的，光穿上所有衣服包含羽絨服就已經累了！」不過能在雪屋裡面體驗喝甜酒、烤年糕，仍讓老少女們相當開心，楊貴媚更笑說，「我們不像師傅一樣，有多年累積的技術，我們都是靠蠻力，才會這麼累。」受訪時還一度放空，看來是真的有被累到。

鍾欣凌坦言，其實在早上採蔥任務中，她的雙腳就不斷踩進雪堆，還一度陷入雪坑拔不出來，需要工作人員與職人們幫忙，就像拔蘿蔔一樣，每一步都是痛苦，也讓她原本就不太舒服的腳，扭傷腫脹的更加嚴重，需要旁人幫忙才能穿上雪靴，就連飯店房間全是痠痛藥布的味道。

▲《老少女奇遇記》第二季秋田之旅。（圖／記者詹鎰睿拍攝）
▲鍾欣凌（左）一度脫去羽絨外套，邊喘邊鏟雪。（圖／記者詹鎰睿拍攝）
不過，鍾欣凌也分享，除了和嚴藝文坦誠相見泡湯的荒謬趣事以外，還終於完成心目中最浪漫的事，就是在雪地裡面吃剉冰，她還特別加了蜂蜜、鳳梨乾、果醬來吃，見到媒體們如此驚訝，楊貴媚才趕緊解釋，山上的雪其實很乾淨。活潑的鍾欣凌還把這項美食分享給日本職人們，結果大受好評，「連日本人都覺得這樣好吃！」

《老少女奇遇記》第二季將完成三位影后未完成的出國工作的圓夢計畫，前往日本四個地區執行任務，挖掘在日台人的生活點滴，探詢長期在異地耕耘的台灣人作為第二季的核心。在3位影后主持人鍾欣凌、楊貴媚、嚴藝文的引導下，帶領觀眾探勘連日本人都不知道的祕境和鮮為人知的人生故事。

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▲《老少女奇遇記》第二季秋田之旅。（圖／記者詹鎰睿拍攝）
▲透過鍾欣凌、楊貴媚、嚴藝文的體驗，帶領觀眾了解日本秋田橫手市「蓋雪屋」文化。（圖／記者詹鎰睿拍攝）
▲（圖／桂田文創提供）
▲嚴藝文（左）笑稱，一到當地就看到大雪紛飛的模樣，讓她開心到像少女一樣轉圈圈。中為楊貴媚、右為鍾欣凌。（圖／桂田文創提供）

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