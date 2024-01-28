《夜夜秀》歧視身障引公憤！賀瓏「躲5天道歉」批王局模仿有錯
中國大陸媒體人王志安（王局），日前上脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》評論2024台灣大選，王志安諷刺民進黨安排身障律師陳俊翰上台煽情催票，主持人賀瓏、助理主持人Albee（范乙霏）訕笑附和，節目內容引爆歧視風波！沉寂5日後賀瓏終於道歉：「這是《夜夜秀》的疏失，我們虛心檢討。」但強調王局模仿身障人士有問題。
記者黃雅琪／綜合報導
薩泰爾娛樂臉書粉專今（28）日釋出「新聞自報」最新影片，《賀瓏夜夜秀》主持人賀瓏笑說：「新聞亂報的做法是取材自這週的新聞，但這週的新聞全部都是我啊！」提到實況主Toyz（劉偉健）因嫌棄網紅超哥（黃伯超）的海鮮丼餐廳醋飯難吃，而遭到對方「超派鐵拳」痛毆，賀瓏直呼：「一堆人跑來問我Toyz和超哥不是已經在《夜夜秀》台上和解了嗎？幹嘛跑來問我啊？這來賓講的話為什麼要算在我頭上啊！」意指自己莫名遭殃很委屈。
「聽說有人要我們停止錄影3個月以示負責，大家有看到嗎？哼！啊今天也剛好最後一集錄影啦！」賀瓏調自我侃完後，接著說明節目製作流程，提到寫手會事先提供訪綱，回答由來賓自己提供，但不會限制來賓要按照訪綱走：「所以『炎上』的那幾句話和動作，並不是段子、跟喜劇是無關的，同時來賓言論也不代表《夜夜秀》以及所有工作人員的立場。」
賀瓏強調，《夜夜秀》是可以包容各種立場、來賓的平台：「影片上線之後，很多人指出王局是在模仿陳律師，王局的說法和做法是有問題的，模仿身障人士絕對不恰當，陳俊翰律師也並不是強迫上台作秀。」透露週三就已經聯繫上陳俊翰律師致歉，獲得對方原諒。
最後賀瓏道歉說：「作為這檔節目的導演，我覺得我有責任，我們團隊不該在後製影片的時候，只有在前面加上『來賓言論不代表本台立場』，我應該反覆研究來賓言論、肢體動作是否恰當，這是《夜夜秀》的疏失，我們虛心檢討。」
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