Toyz直播曬「密錄器畫面」！質疑大安分局：連保護被害人都做不到

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Toyz對於警方的聲明感到不滿，認為官方應該完整調查過後，再統一出來說明。且警方指稱「證據到哪裡就辦到哪裡」，但Toyz質疑，超哥動手行凶後，警方並無壓制、搜身的舉動，若是在毆打後將兇器丟掉，豈不變成死無對證？
Toyz說道，台灣路邊有許多監視器正在運作，且目擊證人也出面證實事發當下的狀況，但警方卻說「員警到場後沒有人持續毆打」，讓他感到不解的同時，也直言警方「連保護被害人都做不到」。
Toyz感嘆，原本他以為撐到員警到場就可以安全，但卻看著行兇的一夥人繼續站在一旁叫囂，讓他感到心累，也質疑「是不是真的有關係就沒關係」。
事實上，Toyz先前就曾在直播時表示，他絕對不會與超哥和解，同時指控當時至少遭3人毆打，造成頭部腦震盪送醫縫了11針，身體與臉部亦有多處傷口，懷疑是被人使用硬物襲擊，但警察獲報趕抵後竟沒有積極作為，還放任對方打人。
對此，大安分局也公開密錄器，稱警員抵達時現場立即喊不要動、攻擊也已經停止，畫面中並沒有發現持械攻擊的情形，而事發當天超哥拳頭上滿是鮮血，因此認定是徒手攻擊，Toyz指控內容與事實不符，現場還另外發現，有一名29歲的林姓男子出腳攻擊，警方也在事發後23日19時許，將他通知到案，並依傷害罪嫌函請偵辦，而超哥則以殺人未遂移送偵辦。
大安分局強調，將秉持勿枉勿縱的態度，證據哪裡就辦到哪裡，要讓對人施暴者得到最嚴厲的法律制裁。