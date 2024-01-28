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Toyz直播曬「密錄器畫面」！質疑大安分局：連保護被害人都做不到

▲Toyz日前遭超哥毆打，他事後痛批大安分局警員到場後袖手旁觀，今日更開直播喊警方「連保護被害人都做不到」。（圖／翻攝自Toyz YouTube）
▲Toyz日前遭超哥毆打，他事後痛批大安分局警員到場後袖手旁觀，今日更開直播喊警方「連保護被害人都做不到」。（圖／翻攝自Toyz YouTube）

記者賴禹妡／綜合報導

知名網紅Toyz於20日前往超哥「超甲組海鮮丼飯」店內用餐，結果雙方卻因為食物口味產生口角糾紛，最終在店門口爆發肢體衝突，導致Toyz頭破縫11針，Toyz事後痛批大安分局警員到場後袖手旁觀，大安分局則回應，警員趕抵時已無人動手，更公開密錄器畫面，事件至今仍在發酵。Toyz今（28）日晚間再度開直播，針對大安分局的說法做出回應，質疑警方「連保護被害人都做不到」。

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Toyz今日在直播播放密錄器的畫面，與觀眾一同觀看，他針對大安分局所說「並無網傳員警到場後仍有打架情事」提出質疑，表示從密錄器的畫面可以明顯看出，員警到場後仍有人動手毆打，且圍毆過程中還不只一人動手。 

Toyz對於警方的聲明感到不滿，認為官方應該完整調查過後，再統一出來說明。且警方指稱「證據到哪裡就辦到哪裡」，但Toyz質疑，超哥動手行凶後，警方並無壓制、搜身的舉動，若是在毆打後將兇器丟掉，豈不變成死無對證？ 

▲Toyz（右）、超哥反目的源頭不是雞排事件，而是2年前的一支影片。（圖／STR Network - 薩泰爾娛樂臉書）
▲Toyz於20日前往超哥「超甲組海鮮丼飯」店內用餐，結果雙方卻因為食物口味產生口角糾紛，最終在店門口爆發肢體衝突，導致Toyz頭破縫11針。（圖／STR Network - 薩泰爾娛樂臉書）
Toyz說道，台灣路邊有許多監視器正在運作，且目擊證人也出面證實事發當下的狀況，但警方卻說「員警到場後沒有人持續毆打」，讓他感到不解的同時，也直言警方「連保護被害人都做不到」。 

Toyz感嘆，原本他以為撐到員警到場就可以安全，但卻看著行兇的一夥人繼續站在一旁叫囂，讓他感到心累，也質疑「是不是真的有關係就沒關係」。 

▲Toyz公開遊戲大亂鬥小編「傅肌」直擊他遭毆打的畫面，只見他倒在店門口人行道地上，身旁圍著4~5人。（圖／翻攝Toyz YouTube）
▲Toyz公開遊戲大亂鬥小編「傅肌」直擊他遭毆打的畫面，只見他倒在店門口人行道地上，身旁圍著4～5人。（圖／翻攝Toyz YouTube）
事實上，Toyz先前就曾在直播時表示，他絕對不會與超哥和解，同時指控當時至少遭3人毆打，造成頭部腦震盪送醫縫了11針，身體與臉部亦有多處傷口，懷疑是被人使用硬物襲擊，但警察獲報趕抵後竟沒有積極作為，還放任對方打人。 

對此，大安分局也公開密錄器，稱警員抵達時現場立即喊不要動、攻擊也已經停止，畫面中並沒有發現持械攻擊的情形，而事發當天超哥拳頭上滿是鮮血，因此認定是徒手攻擊，Toyz指控內容與事實不符，現場還另外發現，有一名29歲的林姓男子出腳攻擊，警方也在事發後23日19時許，將他通知到案，並依傷害罪嫌函請偵辦，而超哥則以殺人未遂移送偵辦。 

大安分局強調，將秉持勿枉勿縱的態度，證據哪裡就辦到哪裡，要讓對人施暴者得到最嚴厲的法律制裁。 

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