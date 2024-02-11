中信啦啦隊專訪／從籃球轉隊到棒球！儀諪、Wendy見粉絲舉動暖哭

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曾是電豹女啦啦隊的儀諪，認為除了比賽的時間節奏，棒球籃球最大的差異在室內與室外，一個需要日曬雨淋，另一個可以躲在室內吹著冷氣。前慕獅女孩成員的Ｗendy則認為，最大差異在觀眾們的反應熱烈程度，「像棒球離我們比較近，互動可能更近距離一點，觀眾也會比較熱情。」
Ｗendy進一步解釋，因為籃球場是四面八方的，所以球迷們很有可能坐在背後、或是坐在前面看，「那種距離可能就沒有到那麼近，互動性就不會那麼高！」這也成為Wendy很想加入棒球啦啦隊的主因，再加上場次較多的關係，希望藉此能跟粉絲、球迷們有更多近距離的互動。
「那個環境的渲染力、那個氣氛可以感動到你。」而在Passion Sisters擔任練習生這段期間，Ｗendy深刻感受到球迷們的熱情溫暖，「大家會跟妳一起跳的感覺！」讓她十分開心。
棒球應援狀況百百種！儀諪：跳錯微笑就對了
面對上千位球迷觀看，儀諪坦言，她還是有點緊張，即便練習時跳得很好，但上台時就可能跳錯或是忘記動作，讓她感到沮喪，「就覺得自己好像還沒準備好...」希望在今年球季好好適應環境與心態，讓自己變得更好。而被問到跳錯的話，該怎麼辦？儀諪傻笑地說，「就是笑，笑就對了，表情管理要有！」
不過對Ｗendy來說，應援最大的敵人竟然是流汗，「因為我本身是汗王，我很會流汗！」因此，要顧好自己的妹妹頭髮型卻變成一大課題，「要讓它不塌很難！」再加上棒球應援很可能3個小時起跳，讓她吃盡苦頭。
為此，Ｗendy也請教過學姐們祕訣，「她們都有很厲害的那種定型液，不然就是會先梳，然後噴超硬，讓瀏海不會動。」儀諪也補充說，「就是要每一層（瀏海）、每一層噴，妳要分很多層！」
轉隊後人氣不減反增！見粉絲進場力挺感動她
談到轉隊後，會不會擔心粉絲不見？儀諪大氣地說，「不管有沒有轉變，身邊一定會有粉絲來來去去。」不過，也有粉絲見到她加入Passion Sisters，竟然也開始跟著一起看棒球，甚至願意到場力挺，讓儀諪十分感動，「特地從台北搭高鐵下去看球賽這樣，我就覺得超級感動的啊！」
Ｗendy也認為「粉絲會喜歡你的，就是會喜歡你！」她也分享，已經看過好幾位粉絲或是同事們的粉絲，會特別從北部、南部跑來主場看球，手上還會舉起以前的周邊商品，彷彿在告訴啦啦隊女孩們，「我現在來支持妳了！」好幾次的溫暖畫面，都讓Wendy印象深刻。
事實上，啦啦隊女孩轉隊不見得是壞事，不僅帶動球團周邊效益，還活絡了整個市場，讓外界更加重視啦啦隊行業，以及整個運動體系。Passion Sisters經紀人乖姐曾表示，啦啦隊女孩轉隊也有她們各自的考量，粉絲應給予祝福支持才對，所幸目前都沒遇到太多因為轉隊而不理性的球迷攻擊。
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