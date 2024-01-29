台南看燈會！住晶英升等4人還送捷絲旅 台南路徒行旅每晚千元起
「臺南400」讓世界看見臺南，獲得美國CNN評選為2024年最值得造訪城市的臺南，即將迎來臺灣燈會。台南晶英酒店推出兩款住房專案：初一(2/10)至初三(2/12)入住「欣欣向龍、福氣龍來」專案即享新春好禮三選一，每人每晚最低5,150元起，2月3日至3月7日則有「搭高鐵遊燈會」專案，平日入住即贈捷絲旅台南虎山館住宿券，每晚7,999元起，還能免費從雙人升等到入住四人。另外，「小鹿文娛」旅宿集團則是推出「路徒行旅 台南成大館」，於試營運期間雙人房平日每晚僅千元起。
記者葉盛耀/綜合報導
針對台灣燈會在台南，台南晶英推出「搭高鐵遊燈會」住房專案，此次台灣燈會策展概念結合歷史悠久的安平燈區，以及象徵現代科技發展的高鐵燈區，考量兩地距離，飯店貼心設計的行程包括入住位於舊城區的台南晶英，先至安平遊憩碼頭、林默娘公園與運河沿岸等處，並可再使用專案贈送的捷絲旅台南虎山館住宿券安排連住，於「高鐵燈區」感受氣勢磅礡巨型龍年主燈與光影藝術。
從2月3日至3月7日推出的「搭高鐵遊燈會」專案，平日入住就會贈送捷絲旅台南虎山館住宿券，該房型最低價平日也須4180元，等於僅付每晚7,999元起價格，現賺4千多元，還能免費升等到四人入住。可一次來個三天兩夜不含早餐，另還有加訂高鐵7折優惠。
晶英酒店另有「欣欣向龍、福氣龍來」新春住房專案，每房每晚皆可獲贈好禮三選一，房客可挑選與知名「廣富號」帆布行聯名、外觀彷似吐司麵包造型提袋，實踐永續日常的「好日子」環保食物袋與龍年限定原木餐具組，亦或是兒童陪睡神器九吋—泰迪熊絨毛玩偶。
「小鹿文娛」旅宿集團則是推出「路徒行旅 台南成大館」，於試營運期間，祭出超低價優惠，雙人房平日每晚僅千元起即可入住。「路徒行旅 台南成大館」位於成功大學旁，自台南車站後站步行約10分鐘可抵達，交通及地理位置便利性極高，距離台南各大知名景點(如：赤崁樓、台南孔廟、神農街、花園夜市、大東夜市、林百貨)車程約10分鐘即可到達。
旅店整體以木質調打造，巧妙融合傳統文化與現代感，以「台江內海」多條河流交匯、候鳥遷徙駐留的現象，延伸出海洋祝禱旅人們留於此地，短暫休憩後再次啟航冒險旅程的想法。延續小鹿文娛起家厝「路徒行旅 中華館」最具代表性的理念「用旅行開拓心靈的視野，用冒險找到生命的亮點，用好奇探索未知的旅程」。
「路徒行旅 台南成大館」表示，除了同樣主打探險開放的美式精神，更將富含府城在地人文氣息，旅店內整體採光度極佳，全館6種房型以木質為主軸的簡約格局設計，打造溫暖舒適氛圍， 盼成為旅人在外出遊時的第二個家。