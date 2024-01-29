格鬥／青柳克明只花4分08秒以TKO復仇　未來衝向國際、揚名全世界

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在上回落敗後，讓青柳克明一度對綜合格鬥意興闌珊，但整頓心情後重新找回格鬥的熱情，今復仇之戰一開始一改過往大開大闔的戰術，謹慎小心的應戰，雙方對峙到第一回合快結束前，青柳克明一記勾拳打中胡傑善下巴，讓胡傑善頓時倒下後，青柳克明更是連續快拳，裁判即時制止裁定TKO勝出。
「可以拿下這場勝利很開心！」青柳克明說：「上一場比賽給我很大的刺激，上次輸了後很不甘心，經過這次挫折後，讓我了解我還可以更努力，這兩年我找了各式各樣的教練，比以往更加努力，這場的勝利，讓我知道努力一定會有結果。」青柳克明也期待在今年可以打3到4場的職業賽，他說：「剛好有朋友可以介紹到日本比賽，希望每2到3個月就可以打一場的頻率。」
「很遺憾！」落敗後的胡傑善也宣布打完格鬥生涯的最終戰，他說：「沒想到就中那麼一拳就被帶走，我是覺得還可以打，但很快就被裁判制止，很遺憾用這種方式收官。」34歲的胡傑善說：「我覺得我的技術和心態都還ok，關鍵在年齡，未來會專注於教練的職務。」
而在鐵籠搏擊賽事中最引人矚目的是代表 I Fighting Martial Fitness 進行勢格鬥戰隊 的林禾順與來自香港戰隊 Spark muaythai & fitness studio 的「濃縮豆漿」賴嘉豪。林禾順創下了WOTD系列賽事空前的11連勝的「太古神獸」，在國內同量級幾乎已經打到無人能敵下，林禾順這次只能選擇挑戰打立技為主的鐵籠博擊，他說：「我是在一個半月前才調到搏擊，但幸好這幾年就有專注於搏擊，轉換的並不困難。」
但香港對手賴嘉豪經過職業泰拳的淬煉，擅長破壞力驚人的泰式鞭腿及膝撞，加上身體素質極佳，對於以技術見長的林禾順選手可說是一大挑戰，果然兩人在經過三回合較勁後，林禾順在第三回合體力下滑明顯，最終兩人被判平手加賽一局後，林禾順才獲判勝利，驚險的拿下WOTD系列賽事的12連勝，林禾順賽後也鬆口氣說：「我本來只是抱著好玩的心情參賽，本來沒有想到輸贏，但來到賽場後忽然發現，『我好想贏！』這場比賽即便不是我最困難的一場比賽，但也是我12連勝以來最緊張的一場。」林禾順獲勝後，在擂台上下戰帖說：「台灣羽量級要有來跟撼挑戰一下，最好是李育昇！」