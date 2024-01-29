T1／卡森斯確定將先離台！台啤雲豹有意願續約　顏行書：要先撐住

UBA／衛冕軍政治大學孤獨求敗！　預賽15連勝要追求「完美」

▲政大宋昕澔11分，率隊預賽15連勝。（圖/大專體總提供）
▲政大宋昕澔11分，率隊預賽15連勝。（圖/大專體總提供）

記者廖聿偉/綜合報導

112學年度UBA大專籃球聯賽男一級預賽，尋求四連霸的衛冕軍政大，主場面對總教練陳子威的老東家上季第四臺師，12人都得分、5人上雙，110：48快意13連勝，持續唯一不敗，也是連4場、開季8度破百，29、30日最後兩戰逢臺體、僑光科大，理應不會有啥懸念，陳子威說，希望順利2連勝，在自家關門，也即預賽15連勝頭一次在主場完工。

我是廣告 請繼續往下閱讀
因政大過去三連霸，109、110學年預賽各輸2、1場，111學年上季雖15連勝，但最後一階段4連勝係在健行體育館，政大4主場則是第三階段，因而，本季15連勝預賽第一，如在自家球場收尾，愈有意義。

臺師此役前6勝6敗，最後3場得贏2場才能晉八，如只拿1勝，7勝8敗作收，風險不小，而除瞄準29日逢輔大必須拿下之外，也渴望28日對政大、30日末役拚世新，可爆冷添1勝，晉級多了籌碼。

但爆冷肯定不會是今天，因首節27：10，政大全不給臺師有啥想像空間，末節甚至防守愈加壓，只讓臺師拿4分，24：4尾盤後，雙方62分成交。

教練陳子威說，臺師球員、教練李秉鴻，跟他都有革命情感，但公私分明，尤其主場球迷面前，政大一定得拚到最後1分1秒。

12人輪流上場，外援莫巴耶27分12籃板「雙十」，本土後衛莊朝勝12最多，宋昕澔11分、菜鳥林子皓10分，主控游艾喆10分8助攻6籃板3抄截。

臺師累計6勝7敗，魏芃禾12分、曾信武11分，教練李秉鴻說，明天對輔大，已下達必勝令。

另一役，虎科做客臺藝，稍有壓力，67：54小贏13分，開季13戰最低，比贏輔大得71分、贏臺科得76分還少，且是首度未破70分，但無損第11勝入袋，累計11勝2敗，暫排第三。

低比分的防守大戰，前三節虎科43：39小贏，末節24：15才次第拉開，13分贏球，外援馬克斯19分、喬納森11分25籃板「雙十」，希圖11分，本土柯舜凱7分最多。

臺藝主場第二天淪陷，但現7勝6敗仍有利，29、30日最後兩戰各逢中信學院、高師，再添1勝，湊足第8勝，大抵晉級。喬納森得19分、飛尼克斯12分9籃板，王威翔11分。

UBA賽事精華／世新錯過連10場破百仍暫獲10連勝　文化同步跟進

UBA／連文鈴讀秒關鍵三分彈　佛光中止對臺師8連敗、連16季晉八強

UBA賽事精華／世新、文化同日雙位數大勝　清華、臺大為保級憂

UBA／國中金牌隊友頂尖對決　鄭莉萱率清大勝台大止8連敗、奪首勝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞