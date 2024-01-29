UBA／衛冕軍政治大學孤獨求敗！　預賽15連勝要追求「完美」

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臺師此役前6勝6敗，最後3場得贏2場才能晉八，如只拿1勝，7勝8敗作收，風險不小，而除瞄準29日逢輔大必須拿下之外，也渴望28日對政大、30日末役拚世新，可爆冷添1勝，晉級多了籌碼。
但爆冷肯定不會是今天，因首節27：10，政大全不給臺師有啥想像空間，末節甚至防守愈加壓，只讓臺師拿4分，24：4尾盤後，雙方62分成交。
教練陳子威說，臺師球員、教練李秉鴻，跟他都有革命情感，但公私分明，尤其主場球迷面前，政大一定得拚到最後1分1秒。
12人輪流上場，外援莫巴耶27分12籃板「雙十」，本土後衛莊朝勝12最多，宋昕澔11分、菜鳥林子皓10分，主控游艾喆10分8助攻6籃板3抄截。
臺師累計6勝7敗，魏芃禾12分、曾信武11分，教練李秉鴻說，明天對輔大，已下達必勝令。
另一役，虎科做客臺藝，稍有壓力，67：54小贏13分，開季13戰最低，比贏輔大得71分、贏臺科得76分還少，且是首度未破70分，但無損第11勝入袋，累計11勝2敗，暫排第三。
低比分的防守大戰，前三節虎科43：39小贏，末節24：15才次第拉開，13分贏球，外援馬克斯19分、喬納森11分25籃板「雙十」，希圖11分，本土柯舜凱7分最多。
臺藝主場第二天淪陷，但現7勝6敗仍有利，29、30日最後兩戰各逢中信學院、高師，再添1勝，湊足第8勝，大抵晉級。喬納森得19分、飛尼克斯12分9籃板，王威翔11分。