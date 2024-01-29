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3美軍約旦遇襲亡！傳地點曝光　安曼示警「伊朗勢力於中東擴大」

▲美國總統拜登28日為3名駐約旦美軍之死低頭默哀。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登28日為3名駐約旦美軍之死低頭默哀。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）28日指出，位於約旦的一處美國軍事基地遭到無人機襲擊，造成3名美軍士兵死亡、34人受傷，也是自加薩地區爆發戰爭以來，首次有駐中東的美國軍人喪生，被視為中東緊張局勢的「重大升級」。約旦當局譴責襲擊的發生，並表達對戰爭蔓延的擔憂。

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根據《路透社》報導，約旦1名政府發言人稍早曾說，本次襲擊並不發生在約旦境內，而是在敍利亞東南部的美軍基地，但知情人士透露，遇襲地點為約旦的「22 號塔」（Tower 22）軍事哨所，位於約旦東北部，與敘利亞、伊拉克接壤。

▲22號塔所處位置。（圖／翻攝自紐約郵報）
▲22號塔所處位置。（圖／翻攝自紐約郵報）
目前外界對這個軍事基地所知不多，包含實際駐紮的美軍人數、部署的武器類型、使用的防空系統等等，但它相當靠近美國在敘利亞邊境的坦夫（Al Tanf）駐軍，美國2016年開始在當地派駐軍事人員，目的是訓練新敘利亞軍對抗極端組織伊斯蘭國（IS）。

除此以外，坦夫在美國遏制伊朗於該地區軍事集結一事也發揮重要作用。報導指，「22 號塔」離派駐坦夫的美軍夠近，有利於支援打擊該地區的親伊朗武裝分子、密切關注伊斯蘭國的殘餘勢力。

約旦是美國位於中東的堅實盟友，是該地區少數幾個，會每年與美國舉行大規模軍事演習的國家之一，也接受美方不少軍援。自2011年敘利亞內戰爆發以來，華盛頓已花費數億美元，幫助安曼建立名為「邊境安全計畫」的複雜監控系統，以阻止來自敘利亞和伊拉克的武裝分子滲透。

有鑑於中東局勢升級，約旦最近呼籲美國，提供更先進的防禦設備，如愛國者防空系統，擔心伊朗及其代理人會引發更廣泛的中東衝突，有「迫切加強防禦」的必要，以因應伊朗支持的民兵組織，在約旦、伊拉克、敘利亞邊境持續增強的威脅。

報導提到，約旦的軍事和安全機構越來越擔心，敘利亞南部的親伊朗民兵組織，正在利用加薩戰爭來實現安全突破。在這之前，美國已對伊拉克、敘利亞境內，由伊朗支持的組織採取了多項報復行動，儘管美國曾多次表示，不希望以哈戰事擴大至整個中東，但仍有義務履行打擊恐怖主義的承諾，矢言追究相關人士的責任。

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