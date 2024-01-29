「愛國博主」氾濫、爭議多！中官媒都看不下去：低級紅碰瓷不可取

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江蘇法德東恒律師事務所高級合夥人藍天彬律師指出，該男子為尋求刺激、發泄情緒或為尋求流量利益、逞強耍橫，把正常的商業行為上綱上線，擾亂社會秩序，「屬於無事生非或藉故生非，涉嫌尋釁滋事」，依法可對其處5日以上10日以下拘留，外加500元以下罰款；情節較重的，處10日以上15日以下拘留，外加1000元以下罰款，呼籲有關部門對於相關投訴舉報，應本著「實事求是」的原則處理，不能跟著極端的社會情緒走，不干涉正常的商業行為。
中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員、公共管理學院教授馬亮也強調，面對一些「低級紅」現象，被舉報碰瓷的政府部門和企業，不應畏畏縮縮、委曲求全，而是該挺起腰杆，大膽說「不」，因為胡亂碰瓷絕非愛國。
前中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進27日也在微博發文表示，需在「弘揚愛國主義、築牢民族之魂」，與「推動對外開放，保持學習西方先進技術和管理的積極態度」之間保持平衡，有些極端主義者打著愛國旗號，在中國到處指控「西方代理人」、「文化特務」，對現實生活造成越來越大的破壞，如南京的旭日旗事件，就是個「用捏造事實騙取愛國流量，進而破壞正常經濟秩序」的典型案例。
胡錫進進一步指出，日本是中國的最大貿易夥伴之一，2國不可能沒有文化影響，中日有歷史恩怨，也有現實博弈，但不代表不能彼此展現友好，煽動仇外的極端民族主義與愛國主義有著本質不同，不要以為打出「愛國」旗號就可以肆意妄為，絕大多數的中國人都希望、樂見中外文明交流互鑑，中國需要繼續學習的東西還有許多，任何偏激都是絕對要不得的。