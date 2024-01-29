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「愛國博主」氾濫、爭議多！中官媒都看不下去：低級紅碰瓷不可取

▲名為「戰馬行動」的中國直播主，近日指控南京一商場使用「旭日旗」元素的影片，引發爭議。（圖／翻攝自微博）
▲名為「戰馬行動」的中國直播主，近日指控南京一商場使用「旭日旗」元素的影片，引發爭議。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

近年有不少打著愛國旗號的中國網紅或博主，頻繁發布自己揪出涉嫌「辱華」者的影片，往往也能獲得不錯的流量，並助長此類行為發生，不過也不是沒有翻車的時候。近日有名中國的網路直播主，因為質疑南京某商場的裝飾用了日本「旭日旗」元素，憤而檢舉並迫使商家拆除，卻遭中國官媒批評是惡意舉報，不鼓勵這種「低級紅的碰瓷行為」，連前《環球時報》總編輯胡錫進都聲稱，煽動仇外的極端民族主義與愛國主義有著「本質的不同」。

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綜合《頂端新聞》等中媒報導，名為「戰馬行動」的中國直播主，將南京某商場貼出的紅色圓形以及禮花綻放的圖案，刻意局部放大，怒批商家「大肆張貼、宣揚日系文化」，還說在官方介入後，相關廣告圖案全部被拆除，商場被處以嚴重警告。然而，中國網路上出現不同的聲音，有民眾發現該直播主經常在上海和南京惡意舉報，蹭「愛國主義流量」，包括指控南京有教培機構傳播「間諜思維」、上海某藝術展存在「文化入侵」等等。

江蘇法德東恒律師事務所高級合夥人藍天彬律師指出，該男子為尋求刺激、發泄情緒或為尋求流量利益、逞強耍橫，把正常的商業行為上綱上線，擾亂社會秩序，「屬於無事生非或藉故生非，涉嫌尋釁滋事」，依法可對其處5日以上10日以下拘留，外加500元以下罰款；情節較重的，處10日以上15日以下拘留，外加1000元以下罰款，呼籲有關部門對於相關投訴舉報，應本著「實事求是」的原則處理，不能跟著極端的社會情緒走，不干涉正常的商業行為。

中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員、公共管理學院教授馬亮也強調，面對一些「低級紅」現象，被舉報碰瓷的政府部門和企業，不應畏畏縮縮、委曲求全，而是該挺起腰杆，大膽說「不」，因為胡亂碰瓷絕非愛國。

前中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進27日也在微博發文表示，需在「弘揚愛國主義、築牢民族之魂」，與「推動對外開放，保持學習西方先進技術和管理的積極態度」之間保持平衡，有些極端主義者打著愛國旗號，在中國到處指控「西方代理人」、「文化特務」，對現實生活造成越來越大的破壞，如南京的旭日旗事件，就是個「用捏造事實騙取愛國流量，進而破壞正常經濟秩序」的典型案例。

胡錫進進一步指出，日本是中國的最大貿易夥伴之一，2國不可能沒有文化影響，中日有歷史恩怨，也有現實博弈，但不代表不能彼此展現友好，煽動仇外的極端民族主義與愛國主義有著本質不同，不要以為打出「愛國」旗號就可以肆意妄為，絕大多數的中國人都希望、樂見中外文明交流互鑑，中國需要繼續學習的東西還有許多，任何偏激都是絕對要不得的。

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