柯震東力挺黃偉晉！酸網友「接力找人炎上」 一席危險發言曝光
過年特別節目《2024超級巨星紅白藝能大賞》邀請到南韓大勢女團LE SSERAFIM擔任壓軸嗨翻全場。其中一橋段，5位成員在品嘗台灣小吃地瓜球時，主持人之一的黃偉晉突說出：「好想要插她們下面的…（停頓）選的那一顆地瓜球。」引發粉絲砲轟。除了戰友陳明珠、Lulu、好友婁峻碩替他抱不平之外，連柯震東也看不下去力挺，「那句話跟開黃腔一點關係都沒有吧！」
記者薛羽彤／綜合報導
柯震東今（29）日凌晨在Threads上發文表示，「現在是有一個活動是網友酸民接力，找炎上對象的活動嗎？！ 看過影片的應該都知道…..那句話跟開黃腔一點關係都沒有吧」。雖然全文沒指名道姓，但不少人認為他就是在替黃偉晉被誤解一事發聲，還有人告訴他「你這個發言很危險！但我喜歡」，柯震東也回應「我一直都是危險的男子。」
還原整件事的經過，有網友流出《紅白》現場錄影的畫面，聲音斷斷續續，只聽到黃偉晉在LE SSERAFIM吃地瓜球時，「好想要插他們下面的（停頓），地瓜球」，但事實上完整語意為「好想要插她們下面的選的那一顆喔」並且手也有搭配竹籤插地瓜球的動作，還指著地瓜球的方向，卻遭有心人士放大檢視，讓人誤以為他在對LE SSERAFIM開黃腔。事後偉晉也在IG上自責道歉，「希望大家可以相信我，絕對絕對沒有那個意思。也謝謝大家的批評與指教，今後我一定會更加注意用詞，再次表達最誠摯的歉意。」
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