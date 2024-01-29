男帶8歲女兒吃消夜！突遭開山刀追殺砍斷腳筋 5惡煞落網：認錯人
本月24日晚間，新竹縣42歲的聶姓男子，帶著8歲的女兒到超商吃消夜，未料離開時，卻遭到2名陌生男子持開山刀追砍，聶男身中數刀、渾身是血，跑進超商內求救，警方獲報後趕抵，隨即將傷者送醫救治，並陸續逮捕涉案者到案，而涉嫌砍人的龔姓男子等5人，供稱係因感情糾紛，卻誤認聶男是情敵、坦承「砍錯人」，訊後均被移送地檢署偵辦，檢方複訊後聲押主嫌龔男與陳男，法院裁定陳男羈押。
記者林盈君／綜合報導
據了解，34歲的龔姓男子與張姓女友發生爭吵，多日致電張女未接通，懷疑她另結新歡外出喝酒，本月24日晚間，龔男得知張女在竹縣湖口鄉某超商，遂與陳男與其女友丁女前往埋伏。而龔男與陳男見到聶男帶著女兒，誤認聶男是情敵，竟持開山刀追砍聶男，聶男遭砍斷腳筋，雙腳大腿滿是刀傷，奮力跑進超商求救。
警方獲報後，隨即展開調查，陸續拘提龔男及同夥陳男、周男、丁女、張女等5人到案，均為毒品列管人口，訊後依殺人未遂罪嫌移送；另外，龔男落網時，身上搜出大麻5公克、安非他命吸食器，依毒品罪嫌移送。
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