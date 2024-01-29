温昇豪升格製作人卡關！爆出李進良撤資醫療劇 兄弟情恐生變
演員温昇豪憑著《犀利人妻》温瑞凡一角走紅，還演過多部知名戲劇，包含《敗犬女王》、《我們與惡的距離》、《火神的眼淚》等等。近年他升格製作人籌拍醫美題材的戲劇《整外春秋》斥資近上億元，但去年底卻在開拍前兩天無預警宣布停拍，爆出背後原因是因為好兄弟李進良撤資，也讓兩人陷入尷尬窘境。
記者薛羽彤／綜合報導
據《鏡週刊》報導，《整外春秋》在2年前正式籌拍，但劇本改版多次，一直被推翻，而背後的金主之一是好友李進良，爆出他突然抽資，讓拍攝陷入窘境，兩人的兄弟情恐生變。温昇豪認為新題材要有所突破，劇本難度高、說服金主也成問題，「我們在《整外春秋》的手術都比較特別，像是螞蟻腰手術、變性手術或是傷疤大面積燙傷、植皮，難度滿高的。」
事實上，温昇豪因和小禎合作《犀利人妻》相識，某次過年他到小禎家作客，進而認識李進良，李進良曾說温昇豪夠義氣，是「少數願意承認我的好朋友。」
温昇豪去年年底受訪時，談到籌備的新戲《整外春秋》坦言「我不應該那麼浪漫，應該回歸市場本身」，整部劇温昇豪自掏腰包3、4千萬，當時資金已有8千多萬，但離實際的預算9千2百萬還差一大步，一周後温昇豪證實該劇已經停拍。
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