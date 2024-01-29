謝淑薇里約奧運退賽最爭議！詹謝恩怨情仇一次看　比宮鬥劇還精彩

澳網／謝淑薇太神了！傷後復出9個月狂奪4冠　下一步挑戰金滿貫

▲謝淑薇（28）日在澳網女雙決賽以盤數2:0奪冠，攜手搭檔Elise Mertens登頂，有機會挑戰金滿貫的超級成就。（圖／美聯社／達志影像）
▲謝淑薇（28）日在澳網女雙決賽以盤數2:0奪冠，攜手搭檔Elise Mertens登頂，有機會挑戰金滿貫的超級成就。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

台灣網球名將謝淑薇在澳網女雙決賽攜手搭檔Elise Mertens登頂，謝淑薇搭檔與4個不同女雙選手，並在大滿貫賽拿下7冠，被封為「百搭天后」，謝淑薇克服過去不熟悉的硬地賽事，這也讓他的陰柔路線獲得最大威力，38歲的謝淑薇，下一步可能就是要拿到美國公開賽的女雙、混雙冠軍，甚至在那之前，可能代表台灣打巴黎奧運，若是全部都奪冠，謝淑薇將獲得「金滿貫」的頭銜。

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從彭帥開始的謝淑薇傳奇

謝淑薇生涯成名甚早，她在2013年搭擋中國女將彭帥後，拿下生涯首座大滿貫溫網冠軍，而她隔年再度拿下法網女雙冠軍，不過這中間謝淑薇也歷經拆夥低潮，加上里約奧運的退賽風波，謝淑薇一度找尋女單最佳成績，但也沒有收到好效果。

▲彭帥曾跟謝淑薇搭擋拿下2013年溫網女雙冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲彭帥曾跟謝淑薇搭擋拿下2013年溫網女雙冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
2019、2021年溫網奪冠

溫網可說是她的福地，2019年他跟捷克好手Barbora Strýcová一起搭擋再奪冠軍，隔年就重返女雙世界排名第一，謝淑薇跟比利時女將Elise Mertens的組合，也在2021年法網奪冠，但她也因傷休養。

2019年溫網，Barbora Strycova和謝淑薇摘下女雙冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
2019年溫網，Barbora Strycova和謝淑薇摘下女雙冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
2023年滿血回歸

直到2023年，謝淑薇才真正回到完整狀態，回歸的謝淑薇更是威猛，跟中國好手王欣瑜組成新·「海峽組合」參賽奪下法網冠軍，去年溫網也跟Barbora Strýcová再度拿下溫網女雙冠軍，完成「海峽大滿貫」。

▲台灣網球名將謝淑薇和中國大陸新生代女網門面王欣瑜組成新「海峽組合」。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣網球名將謝淑薇和中國大陸新生代女網門面王欣瑜組成新「海峽組合」。（圖／美聯社／達志影像）
克服硬地賽事

根據以上的數據，今年澳網的奪冠對謝淑薇特別有意義，這是他生涯首度在硬地賽事女雙奪冠，當找來是他最熟悉的搭擋Elise Mertens，兩人已經不怕對手是強力組合，加上混雙謝淑薇已經先跟波蘭好手Jan Zieliński拿到混雙冠軍金盃，謝淑薇傷後復出，更懂得收放，享受比賽。

▲台灣網球一姊謝淑薇先後在澳網混雙、女雙封后，短短3天內，橫掃兩座大滿貫冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣網球一姊謝淑薇先後在澳網混雙、女雙封后，短短3天內，橫掃兩座大滿貫冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
謝淑薇在澳網締造賽史24年來首見，一口氣包辦混雙、女雙的雙料冠軍，不但讓人看到她的毅力，還有她對自我要求，追求卓越的態度，值得令人學習。

謝淑薇已經拿到三個大滿貫賽冠軍，只差美國公開賽女雙冠軍，加上奧運奪金牌，就可以達成「金滿貫」的偉大成就。

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