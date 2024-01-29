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NBA／湖勇大戰裁判報告出爐！聯盟回應Curry抱怨、指出1關鍵誤判

▲NBA湖勇大戰裁判報告出爐，聯盟回應Curry抱怨，指出1關鍵誤判。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA湖勇大戰裁判報告出爐，聯盟回應Curry抱怨，指出1關鍵誤判。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

NBA在上周日進行湖人、勇士大戰，雙方戰到兩度延長賽，最終湖人以145：144擊敗勇士。賽後勇士球星Stephen Curry抱怨裁判吹判尺度不一，今（29）日聯盟發出最後2分鐘裁判報告，其中指出Draymond Green在二次延長壓秒前，為Curry的超前三分彈製造空擋時，卡位的動作沒有被吹判犯規，實為誤判。

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兩方在正規時間戰成118：118平手，並在一次延長賽壓秒前，勇士靠著Klay Thompson的追平三分球再次將比賽逼入延長。Curry再次在二次延長的倒數6秒，射入超前比數的超遠三分彈，可惜最終「詹皇」LeBron James在壓秒前切入禁區，成功製造勇士犯規，兩罰皆進超前比分，率領湖人145：144險勝勇士。

▲湖人「詹皇」LeBron James繳出36分、20籃板、12助攻「大三元」表現，帶隊在兩度延長擊敗勇士。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人「詹皇」LeBron James繳出36分、20籃板、12助攻「大三元」表現，帶隊在兩度延長擊敗勇士。（圖／美聯社／達志影像）
賽後勇士主帥Steve Kerr在受訪時表示：「我可能會想說說他們罰了多少球，但今天我媽媽有來，我想要展現最好的舉止，所以我不會說他們有43罰，而我們只有16罰，也不會談Steph共上場43分鐘也只獲得3罰。」

▲金州勇士教頭Steve Kerr在湖人、勇士大戰後，抱怨兩方罰球數差距。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士教頭Steve Kerr在湖人、勇士大戰後，抱怨兩方罰球數差距。（圖／美聯社／達志影像）
單場砍下個人本季新高46分，並命中關鍵超前分的Curry也氣憤到在賽後怒撕球衣，並在受訪時表示：「湖人去年就在罰球上佔有相當大的優勢，今晚的比賽判罰前後並不一致，這是最令我沮喪的地方。」

聯盟今（29）日發出湖人、勇士大戰的最後2分鐘裁判報告，其中共指出兩次誤判（Incorrect Non-Call），分別是勇士Green在第四節的1分28秒時，實際上違反防守禁區三秒，但裁判沒有判罰，是為誤判。

最關鍵的是，Green在二次延長壓秒前，為Curry的超前三分彈製造了相當大空擋。裁判報告顯示，當時Green的卡位動作撞擊了湖人的Jarred Vanderbilt，而沒有被吹判犯規，也同樣是誤判，此一判決對於比賽結果來說有較大的影響。

雖然兩方罰球次數懸殊，分別為湖人43次、勇士16次，但有部分球迷認為，湖人本身打法就需要突破內線，而勇士是以外線進攻外主，再加上湖人鋒線球員較多，勇士自然容易在防守端吞下劣勢。相比單純的比較罰球次數，實質的比賽內容和吹判前後的一致性，或許才是這些球員們所重視的。

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