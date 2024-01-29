亞洲唯一！台科大方程式賽車隊遠征澳洲　首次參賽即獲最佳貢獻獎

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台科大方程式賽車隊副隊長賴宗佑指出，團隊在賽前必須要實際參與車輛的設計與製造，過程中非常考驗學生們對於車輛及各自領域的熟悉度。
台科大表示，起初，評審認為車輛需要調整電池箱結構，團隊多方考量後決定重組電池，而車輛的部分動力系統也需要配合進行改動，面對語言及人生地不熟、需要外出購買相關零組件等種種挑戰；經過團隊努力不懈，終於在一波三折中完成電池箱的重新設計與組裝，煞車測試也有驚無險的順利通過，充分展現團隊努力成果。
台科大車隊車體組員林哲瑄感嘆，「不管天氣有多熱，不管前面有多少挫折，在這一刻通過所有靜態檢的我們，彷彿站在世界之巔！」台科大車隊堅定不放棄的精神也受到評審肯定，成為本場唯一獲得Harry Watson最佳貢獻獎的車隊。
台科大賽車隊中一位來自巴拉圭的成員Nicolás Fleitas分享，比賽結束後各國車隊交換隊服的場面令他印象深刻，所有一路以來認識的友隊、朋友們都交換隊服以表達尊重與支持，「如果沒有扎實的技術與堅定的意志力，我們無法走到這一步。」
台科大方程式賽車隊創隊隊長陳柏華也受邀一同參與澳洲賽，他指出，3年前剛創立台科大賽車隊時僅有4位成員，如今已發展成擁有20多位成員的堅強團隊，不負眾望打造出電動賽車「Leopard 01」參與本次競賽，達成創隊宗旨之一「於國際賽事中通過檢驗取得成績」的目標，他也期待團隊能繼續努力獲得佳績。
台科大方程式賽車隊成立至今僅短短2年半，這是他們首次參加國際賽事，這次的成功不僅是在造車技術上的肯定，也是台科大車隊邁向國際舞台的里程碑。隊長廖翊宏希望借鑒本次參與賽事的寶貴經驗以及與其他學校交流的成果，進一步提升車隊水平，具體規劃改善方向，如擴大團隊編制、車輛技術更新等，他們也由衷感謝所有的合作夥伴，並期待未來能攜手共創更精彩的故事。