繼承鉅額遺產後失蹤！泰國妻子領1千多萬元 人卻離奇消失
泰國一名婦女才剛繼承死去丈夫的1千3百萬泰銖（約等同於新台幣1千1百萬元），卻離奇人間蒸發，讓家人感到相當錯愕並立刻報警，目前警方介入調查後也沒找到人，家人擔憂女子遭到不測，但警方在住家附近也沒看到屍體，本月26日甚至有親戚聲稱被該名女子的鬼魂附身，認為女子早已去世。
國際中心賴正琳／綜合報導
泰國媒體《The Thaiger》報導，奧拉泰（Orathai）在1月8日和家人大吵後神秘失蹤，儘管家人努力尋找，仍找不到蹤影，她的妹妹蒂達拉泰（Thidarat）則向警方提供奧拉泰的可疑金融紀錄。蒂達拉泰說奧拉泰的瑞士丈夫過世後她獲得鉅額遺產，但人卻在近期神秘失蹤。
本月26日奧拉泰的一名年輕親戚表示，被奧拉泰的鬼魂附身，要求他前往她停放摩托車的地方附近池塘，尋找她的屍體。警方聞訊後立刻派人前往池塘搜救，但仍然一無所獲。
奧拉泰的家人並未放棄尋找她，此前已經抽乾兩輪小池塘的水，但都沒見到她的屍體。目前已詢問附近寺廟的住持，希望能到寺廟內的大池塘內展開搜救。
她的家人認為奧拉泰可能已死亡的原因，和她的財務狀況有關。2021年奧拉泰的瑞士丈夫死後，留給她超過1千萬的遺產，以及汽車和農田，然而奧拉泰沒有正當工作且沈迷於賭博，因此家人都對她的狀況感到擔憂。