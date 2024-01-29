今日來講股／分析師：封關前搶進　否則下半年就怕「這狂人變數」

傳台電虧損影響綠電發展、恐威脅台晶片業！經濟部3大點澄清

▲有關外媒指半導體需要綠電，並擔憂台電財務影響綠電目標，經濟部能源署今（29）日列舉3點回應。（圖／NOWnews資料照）
▲有關外媒指半導體需要綠電，並擔憂台電財務影響綠電目標，經濟部能源署今（29）日列舉3點回應。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

有關外媒指半導體需要綠電，並擔憂台電財務影響綠電目標，經濟部能源署今（29）日列舉3點回應，首先半導體大廠都宣布加入RE100，其中攸關近75萬就業人口；第二，針對台電虧筍，目前政府與台電正在研擬財務改善路徑，支持台電財務改善；第三，台電採購綠電佔購電成本不到1成，綠電發展並非台電公司虧損主因。

我是廣告 請繼續往下閱讀
彭博新聞報導指出，台電財務狀況不穩，使其無法在乾淨能源發電獲得足夠進展，恐喪失全球最大晶片製造商製造中心的吸引力。

對此，經濟部能源署今日指出，目前許多全球科技產業，包括半導體大廠台積電、聯電，都宣布加入RE100，此倡議的綠電並不包括核電，也代表國內產業對綠電需求穩定且持續增加，目前加入RE100的國內31家企業營業額加總超過5.8兆元新台幣，直接就業人數超過21萬人、帶動相關產業就業數近53萬人，合計達近75萬人。

經濟部強調，未來如果沒有使用綠電，出口會受到嚴重損失，影響產業的外銷、就業及戰略地位，綠電的價值需要從產業需求與國內就業思考。

台電公司虧損嚴重主要因為國際燃料價格飆漲，經濟部指出，台灣相較各國先透過市場機制反映燃料價格，導致通膨嚴重，再補貼終端用戶，我國採雙管齊下，採取細緻化電價調整策略以穩定終端電價及物價波動，並增資台電推動電力建設，確保台電持續穩定供電。目前政府與台電正在研擬財務改善路徑，支持台電財務改善。

最後，經濟部表示，台灣的綠電建設發展，主要是鼓勵民間投入資源，帶動國內綠電相關產業供應鏈，台電採購綠電佔購電成本不到1成，「綠電發展不是台電公司虧損主因」，預估2023年綠電供給量265億度，高於當年度綠電潛在需求量118億度，實際綠電轉供量約17億度，今年也預計持續成長，2025年後，預估每年至少可以新增80億度綠電。

台電虧損、外界憂電價調漲！工商大佬：籲政府凍漲住宅小商店用電

累虧3820億、4月電價又要漲？台電：目前並無調漲方案

不再被惡房東當肥羊！台電設租屋用電查詢專區　拚農曆年前上線

新政府執政非核家園還繼續嗎？4月電價會調漲嗎？台電全說了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞