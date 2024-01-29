新北少女遭集體霸凌！KTV包廂慘被掌摑、潑冰水 7女移送少年法庭
28日晚間，新北市永和區某KTV包廂內，傳出少女遭集體霸凌事件，過程被PO上網路，可以看到一名少女被潑冰水、搧巴掌、重擊背部，警方獲報後展開調查，於當天將涉案的在場7名少女帶回偵辦，訊後依傷害、毀謗、強制及妨礙秘密罪嫌，移請新北地方法院少年法庭審理。
記者林盈君／綜合報導
據了解，事發地點位於永和區某KTV，霸凌他人的7名少女，懷疑被害人在背後說她們的閒話，也質疑自己男友喜歡被害人，將其約到KTV包廂內之後，對著被害人叫囂辱罵髒話，還拿冰水朝被害少女潑灑，隨後多名少女朝被害人甩耳光、重擊背部，整個過程被拍下PO網。
警方獲報後，立即針對此事展開調查，隨後鎖定涉案的7名少女，陸續將7人通知到案說明，警訊後，依傷害、毀謗、強制及妨礙秘密罪嫌，移送新北地方法院少年法庭審理，同時也通知校方及請新北市政府少年輔導委員會進行輔導。
※【NOWnews 今日新聞
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