福原愛帶貨成績超慘！只有千人下單 大陸人酸：不買爭議女的東西
日本桌球天后福原愛離婚2年多，形象一落千丈，為了生計轉往中國大陸發展，昨（28）日獻出直播帶貨初體驗，觀看人數雖然很踴躍，但真正下單的寥寥可數，不到3000人，總營業額數字慘烈，還被網友酸：「為什麼要買一個小三賣的貨」、「我不會對這個有爭議的女性購買東西」！
記者楊穎軒／綜合報導
福原愛首次上直播賣貨，預告片中強調「特別喜歡中國和中國的東西」，她兜售清潔劑、衛生紙、襪子和珍珠霜等，不過主要是主持人撐場，福原愛多在一旁以「好、嗯嗯嗯、對對對」回應，即便介紹商品也是口條欠佳，頻頻吃螺絲，相當生澀，這也反應在她的銷售成績上，觀看總人次74萬，但成交數只有2375件，替廠商賺得23496元人民幣（約103546元新台幣）。
另外，福原愛的知名度和成交總額不成正比，數據顯示，直播近2小時吸引超過70萬人收看，然而她留不住人潮，平均每位觀眾只停留54秒，平均在線人數為6056人，最高僅有1.9萬人同時在線，可見看熱鬧的人居多。
大陸網友對福原愛的表現大多呈現負評：「說明大多數的人三觀很正」、「別以為說幾句普通話就是愛我們了」、「只能說明星的盡頭是帶貨，希望選好點的東西吧」、「體育明星還是好好搞體育吧！也不是所有人都能帶貨成功的」、「名人也不是誰都具備商業價值的，就是看熱鬧的人多點而已」！
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