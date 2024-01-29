Super Junior銀赫朝聖黃色小鴨 粉絲喊話：讓他當高雄觀光大使吧
韓國人氣男團Super Junior，27、28日連兩天在高雄巨蛋舉辦粉絲見面會，熱愛台灣的他們，也藉著這次的來台，把握在台灣旅遊的機會。見面會開始的幾天前，Super Junior的老么圭賢就已經提早來到台灣，並在社群平台分享去龍山寺參觀時拍下的照片。昨（28）日，第二天見面會開始之前，成員銀赫也在IG曬出朝聖黃色小鴨、遊駁二的照片及影片，讓紛絲笑說：「我怎麼覺得哥哥比我還會玩高雄啊！」
記者張芸婷／綜合報導
Super Junior睽違13年再到高雄與粉絲見面，這次見面會在高雄巨蛋連續辦兩天，8位成員展現滿滿誠意，兩場都獻唱超過3個小時，令歌迷們感到非常的滿足，也不經讚嘆「老少年」的體力真的不輸當年。
Super Junior成員們也把握行程空檔、各自活動，對鼎王火鍋情有獨鍾的始源，就被粉絲目睹出現在鼎王高雄富國店，圭賢也透露自己Party一結束就直奔瑞豐夜市吃雞排，還遇到很多身上帶著藍色（Super Junior應援色）配件的粉絲。
昨天下午Super Junior其中一位成員銀赫，也在IG分享自已的旅遊照片，並朝聖了最近強勢回歸的「黃色小鴨」，他還分享了約1分鐘的Vlog影片，看的出來非常享受在台灣的時光，照片上傳後，引起粉絲在底下留言，「銀赫真的比我們還會玩高雄呢！」、「SJ真的好愛台灣啊ㅠ」，更有粉絲逗趣的說道：「不如請SJ擔任高雄觀光大使吧！」
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