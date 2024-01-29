花蓮凌晨「連6起地震」！氣象署揭原因：不排除還有規模4以上餘震
今（29）日上午2時11分22秒，花蓮縣萬榮鄉發生芮氏規模5.2有感地震，深度5公里，屬於極淺層地震，而33秒後又發生芮氏規模4.9地震，後續至上午4時42分期間，再發生4次較小規模餘震，地震測報中心科長廖哲緯表示，該地區地震頻繁，這次算是正常的能量釋放，目前看來已情況有趨緩，但仍不排除未來有芮氏規模3或4以上餘震出現。
記者張志浩／綜合報導
廖哲緯說明，台灣位於板塊交界，而今日凌晨地震主要是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊碰撞產生，此次震央花蓮縣萬榮鄉附近，在過去的地震紀錄就很頻繁，從1990年至今，芮氏規模5以上的地震就有17起，不過這樣的能量釋放也是件好事，能避免過去累積的能量一次釋放，造成更大規模傷害。
廖哲緯表示，該地區在2013年曾有芮氏規模6.4的地震出現，是歷年觀測最大；而未來餘震部分，由於主震芮氏規模為5.2，因此餘震通常不會大於它，且昨晚連續發生餘震後，整體地震狀況已有減緩趨勢，不過地震終究無法預測，未來幾天，仍不排除有芮氏規模3或4以上餘震。
回顧今日凌晨地震狀況，花蓮縣萬榮鄉共發生6起地震，除了2時11分22秒瑞芮氏規模 5.2主震外，2時11分55秒、2時44分、2時52分、4時26分以及4時42分分別發生芮氏規模4.9、3.7、4.1、3.6、3.9的餘震，提醒民眾平日就要做好防震防災準備，時刻警惕。