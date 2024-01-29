熱情搭肩擁抱黃國昌　韓國瑜拜會民眾黨團：盼一起合作國會改革

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韓國瑜表示，民眾黨的安排非常貼心，讓記者先拍照之後再進行閉門會議、再進行聯訪，這個安排既貼心又細膩；在閉門會議中溝通國會改革，以及在野黨未來能否能夠聯手滿足人民需求，以及滿足人民的期待，溝通的幾乎是無話不談、非常徹底。
韓國瑜說，再來是情感的交流，很多人都說密室協商，好像有利益勾結，「我要澄清當今的國民黨是在野沒有任何資源，只有無比的真誠跟民眾黨交流意見，請各界不要用負面思惟，來看這場良性又健康的拜會，期待未來跟8席立委在未來立法院，新國會、新改革、新期待共同有更卓越的表現，滿足人民對我們的期待。」
被問及是否與民眾黨談合作，韓國瑜則把球丟給黃國昌，表示不問一下民眾黨？黃國昌才回應，今天韓國瑜、江啟臣兩位國民黨的國會領袖來民眾黨拜訪，一同韓國瑜所說，這是健康良性的互動，沒有外界所說的私設刑堂、密室協商交換的東西，最重要的是交換國會改革的理念，怎麼樣讓台灣的國會更進步，再次感謝韓國瑜跟黨團成員進行良心友善的交流。
至於會不會擔心成為君悅2.0，韓國瑜說，2月1日開議後，大家就是同班同學，若干年後會離開立法院，「回想這一段既甜蜜又刺激又幫老百姓滿足很多需要，又帶動國會改革，真的是非常快樂的事情，是抱著這樣的心情、三觀正確。」
至於有沒有談到黃國昌昨日提出的單一召委制，韓國瑜則回應沒有，僅有民眾黨團提出的4項國會改革，之後韓國瑜就擁抱黃國昌等民眾黨男性立委，並與女性立委握手致意後便離開。